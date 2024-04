Jak rozwijać mentalność przedsiębiorcy

Jeśli oglądałeś film „Nastolatek miliarderem", wiesz, jak trudno jest rozwinąć sposób myślenia biznesowego. Tak, to jest trudne, ale jeśli postawisz sobie cel, wszystko się ułoży. Na zdjęciu pokazano to na przykładzie nastolatka, jednak nie należy ograniczać się do ograniczeń wiekowych. W każdym wieku możesz nauczyć się myśleć jak przedsiębiorca. Co należy w tym celu zrobić, powiemy poniżej.

Myślenie biznesowe: co to jest

Sposób myślenia przedsiębiorcy to cały system przekonań, poglądów na świat i cech procesu myślowego. Determinuje zachowanie człowieka i wpływa na jego osobowość.

Jednym z głównych przekonań koncepcji myślenia biznesowego jest to, że sami tworzymy swoje życie. Osoby o zacięciu przedsiębiorczym wierzą w możliwość kreowania własnej rzeczywistości lub podporządkowania świata swoim pragnieniom. Z drugiej strony ważna jest umiejętność przystosowania się osoby myślącej biznesowo do obecnych warunków. I nie tylko adaptować się i przetrwać, ale działać skutecznie, szybko reagować na zmiany warunków zewnętrznych i znajdować rozwiązania nawet w okresach kryzysowych.

Cechy myślenia przedsiębiorcy odnoszącego sukcesy

Jak dowiedzieć się, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą? Zapytaj siebie lub inną osobę, co musi zrobić, aby poprawić swoje samopoczucie.

„Znajdę lepszą pracę", „Będę uczyć się na kursach", „Poproszę szefa o podniesienie mi pensji", „Zaktualizuję swoje CV" zostaną rozdane pracownikom. Przedsiębiorca zacznie myśleć o tym, jak zarobić pieniądze, otwierając swój biznes.

Jakie cechy osobowości są nieodłączne od osób o nastawieniu biznesowym:

Niezależność Nie mają ochoty podążać za tłumem. Wręcz przeciwnie, z łatwością poprowadzą za sobą warunkowy tłum.

Odpowiedzialność Myślenie biznesowe jest nierozerwalnie związane z niezależnością jednostki. Aby wyrobić sobie opinię o kimś lub o czymś, przedsiębiorca nie potrzebuje opinii innych ludzi. On sam się wszystkiego nauczy i rozwiąże.

Szerokość myśli. Pomysł zwiększenia skali tego, co już dobrze działa, zawsze pojawia się w głowie przedsiębiorcy. Stworzenie udanego biznesu nie jest ostatecznym celem. O wiele ciekawiej jest wymyślić działający model, w którym ten biznes będzie się rozwijał w różnych kierunkach, przynosząc właścicielowi coraz większe zyski.

Dalekowzroczność Przedsiębiorczy ludzie pracują na przyszłość. W tej chwili są gotowi ciężko pracować i pozostanie coś, aby uzyskać pożądany rezultat w przyszłości. Pogoń za natychmiastowym zyskiem nie jest ich historią. Ale gra od dawna po prostu w pełni odpowiada modelowi myślenia biznesowego.

Gotowość do ryzyka. Przedsiębiorca rozumie, że działa na własne ryzyko i strach. Perspektywa utraty wszystkiego nie przeraża, a jedynie dodaje mu sił.

Wiara w siebie. To nie tylko odpowiednia samoocena, ale także umiejętność kierowania swoim losem, bezpośredniego wpływania na bieg wydarzeń i często płynięcia pod prąd.

Główny znak obecności ducha przedsiębiorczości

Jest to oczywiście umiejętność wyznaczania celów. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między celami rzeczywistymi (osiągalnymi) a celami ulotnymi. To drugie można najlepiej nazwać snami.

Prawdziwy cel ma następujące cechy:

specyficzność; wymierność; znaczenie

Oznacza to, że musi być jasno sformułowany, posiadać parametry oceny postępów i odpowiadać aktualnym życzeniom/planom osoby, która postawiła sobie ten cel.

Dokładnie tak myśli przedsiębiorca. A marzyciel po prostu czegoś chce, ale nie ma pojęcia, jak to osiągnąć. Często zdarza się to osobom o skromnych dochodach, które marzą o wszelkiego rodzaju luksusowych przedmiotach. Jednocześnie doskonale rozumieją, że nie mają środków na zakup tych „rzeczy".

I więcej. Umiejętność planowania i alokacji zasobów pomaga w osiąganiu celów długoterminowych (strategicznych). Tak buduje się odnoszące sukcesy biznesy, które po latach przynoszą swoim właścicielom imponujące dywidendy.

„Ktoś siedzi dzisiaj w cieniu, bo ktoś dawno temu zasadził drzewo" ( Warren Buffett).

Rozwój ducha przedsiębiorczości: 5 sposobów

Przedsiębiorcy nie rodzą się, oni się stają. Jednak Twój sukces zależy nie tylko od ilości włożonego wysiłku, ale także od Twoich cech osobistych.

Zła wiadomość jest taka, że część z nich uznawana jest za wrodzoną, czyli mówimy o temperamencie, charakterze. Dobra wiadomość jest taka, że większość tych cech i umiejętności można wytrenować, można je wzmacniać i doskonalić.

Jak zatem rozwijać myślenie biznesowe:

Wybierz biznes, któremu leży Twoje serce. Stwórz odpowiednie środowisko. Czują komfort i dyskomfort. Nie boją się popełniać błędów. Naucz się pracować w zespole i kierować zespołem.

Rozważmy każdą z rad bardziej szczegółowo.

Wybierz biznes, któremu leży Twoje serce

Nie można działać produktywnie, jeśli nie ma wystarczającego poziomu motywacji. A zapewnia ją nasz wewnętrzny ogień. Twoja zdolność myślenia jak przedsiębiorca jest bezpośrednio powiązana z celem. Jeśli w jakikolwiek sposób Cię inspiruje, inspiruje lub ekscytuje, to wykorzystujesz wszystkie zasoby, aby to osiągnąć.

Stwórz odpowiednie środowisko

Osoby, z którymi się komunikujemy, mają na nas bardzo silny wpływ. A jeśli chcesz się rozwijać, to staraj się być blisko podmiotu, który jest już o krok wyżej – osiągnął to, do czego tylko dążysz. To Cię zmotywuje.

Czują komfort i dyskomfort

Z pewnością miałeś kiedyś pomysły, które mogły poprowadzić Cię do sukcesu, ale nie dążyłeś do ich realizacji ze względu na strach przed opuszczeniem swojej strefy komfortu. Dla rozwoju przedsiębiorczego myślenia właśnie ten dyskomfort jest jednym z głównych narzędzi.

Nie boją się popełniać błędów

Zaczniesz myśleć jak biznesmen dopiero wtedy, gdy będziesz wewnętrznie gotowy na podjęcie ryzyka i pozbędziesz się strachu, że „spierdolisz". Wolność psychiczna zapewnia poszukiwanie naprawdę skutecznych (a nie minimalnie niebezpiecznych) rozwiązań.

Naucz się pracować w zespole i kierować zespołem

Bycie graczem zespołowym i jednocześnie ponoszenie dużej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu nie jest łatwym zadaniem. Jeśli jednak pozostaniesz na tym stanowisku przez jakiś czas, będziesz mógł poprawić swoje myślenie biznesowe. Zarządzanie zespołem wymaga dużych zasobów, odporności na stres i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. A to są bardzo cenne cechy dla przyszłego biznesmena.

Co jeszcze pomoże Ci w rozwoju myślenia biznesowego

Kilka lifehacków:

Czytaj literaturę, i to nie tylko biznesową. Książki o biznesie, biografie wielkich ludzi, historie marek pomogą Ci pogłębić wiedzę w tym obszarze. A fikcja nauczy Cię twórczego rozwiązywania problemów. Podczas czytania rozwija się mózg, dlatego czytaj dużo, często i regularnie.

Grać w gry planszowe. Monopoly to świetna gra biznesowa, ale nie jedyna. Na przykład gra Alias pomoże Ci ćwiczyć zaradność i słownictwo. A Cash Flow zwiększy umiejętność korzystania z pieniędzy.

Weź udział w szkoleniach biznesowych. Ja korzystam z tego lepiej, ale jest to również możliwe online. Wybierz nie tylko tematy, ale także prelegentów. Daj pierwszeństwo autorytatywnym mentorom (biznesmenom, analitykom, konsultantom), którzy podzielą się przydatnymi radami i spostrzeżeniami ze sfery biznesowej.

Odkryj networking. Inaczej mówiąc, ustnie. Praktyka przyjmowania klientów, znajdowania pracowników i partnerów wśród znajomych bliskich i dalszych jest stara jak świat. Twoje biznesowe nastawienie pomoże Ci nawiązać przydatne kontakty — komunikując się z podobnymi osobami i zdając sobie sprawę z wartości tej komunikacji, odniesiesz obopólne korzyści.

Podróż. Co ciekawe, podczas podróży można rozwinąć w sobie przedsiębiorczy sposób myślenia. Przykład innych krajów może zainspirować Cię do stworzenia czegoś podobnego w domu. Można także „podglądać" innowacyjne sposoby rozwoju biznesu, a może nawet zdobywać nowe rynki.

W procesie pracy nad sobą staraj się nie rozwodzić nad niepowodzeniami. Prawdopodobnie będziesz popełniał wiele błędów, dopóki nie nauczysz się myśleć jak odnoszący sukcesy biznesmen. Ale wszystko to stanie się Twoim osobistym doświadczeniem — kolejnym bardzo cennym atutem.