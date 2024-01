Ręczniki frotte to nieodzowny atrybut każdej łazienki. Są przyjemne w dotyku, dobrze wchłaniają wilgoć i pozostawiają uczucie świeżości.

Jednak z czasem frotte może stać się sztywniejsze, przez co ręczniki stają się mniej wygodne w użyciu. Istnieje jednak kilka sposobów na przywrócenie im miękkości.

Aby zmiękczyć twardą wodę i włókna frotte, można dodać 9% octu do wody do prania (100 ml octu na 10 litrów wody). Jeśli używasz pralki, wlej ocet do przegródki na płyn do płukania tkanin.

Aby zmiękczyć tkaniny, można dodać sodę oczyszczoną do wody lub namoczyć ściereczki frotte w roztworze sody przed praniem (dodać trzy łyżki sody oczyszczonej do litra wody).

Można również namoczyć ręczniki w roztworze soli (60 g soli na litr wody), a następnie wyprać i dobrze wypłukać.

Jak prawidłowo prać ręczniki

Najczęstszą przyczyną sztywności ręczników są błędy w praniu. Jeśli będziesz przestrzegać prostych zasad, tekstylia frotte zawsze będą miękkie, świeże i wygodne. Zwykle ręczniki kąpielowe nie brudzą się zbytnio, więc należy je prać w delikatnym cyklu, aby je po prostu odświeżyć.

Zasady prania w pralce

Aby zachować kształt i miękkość ręczników przez długi czas, należy przestrzegać poniższych zasad:

Przeczytaj instrukcje na etykiecie produktu frotte, a jeśli ich nie ma, pierz w temperaturze nie wyższej niż sześćdziesiąt stopni, używając delikatnego cyklu (lub w cyklu prania dla niemowląt). Pod koniec cyklu należy przeprowadzić dodatkowe płukanie. Nigdy nie gotuj produktów frotte, nawet jeśli są mocno zabrudzone. Prześcieradła frotte nie tolerują gotowania. Ręczniki kąpielowe można namoczyć w ciepłej wodzie przed praniem. Podczas ustawiania cyklu wirowania w pralce należy wybrać minimalną liczbę obrotów (nie więcej niż 500). Zapobiegnie to deformacji produktów frotte. Jeśli ręcznik jest brudny i wilgotny, należy go natychmiast wyprać lub wysuszyć i umieścić w koszu na pranie. Pozostawienie mokrego produktu frotte może spowodować powstanie trudnej do usunięcia pleśni.

Jak suszyć ręczniki frotte

Produkty frotte należy suszyć na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed rozwieszeniem ręczników należy je dobrze wstrząsnąć. Pomoże to tkaninie się rozprostować.

Jak szybko spulchnić ręcznik

Eksperci w dziedzinie produkcji ręczników, w komentarzu dla Express, zalecają energiczne potrząsanie ręcznikami frotte przed i po praniu. Zauważono, że "otworzy to nieco włókna, pozwalając detergentowi wniknąć w każdy por i uczynić je wyjątkowo czystymi".

"Pod koniec cyklu suszenia lub przed rozwieszeniem ich na zewnątrz, jeśli wieszasz je na sznurku, potrząśnij ręcznikami po raz drugi. Spowoduje to rozluźnienie włókien tkaniny, dzięki czemu ręczniki będą wyjątkowo miękkie i puszyste" - mówią eksperci.

Podsumowując, pisaliśmy już, jak uchronić ręcznik przed plamami z farby do włosów.

