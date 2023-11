Jak wygładzić zagniecenia na ubraniach bez żelazka

Jeśli twoje ubrania są pogniecione, a nie masz pod ręką żelazka, nie denerwuj się. Można to zrobić za pomocą metod ludowych.

Magazyn Sante Plus podzielił się kilkoma skutecznymi sposobami na życie. Zauważyli, że istnieje wiele bardzo skutecznych rozwiązań, które sprawiają, że rzeczy wyglądają gładko i schludnie, bez najmniejszej zmarszczki, jakby właśnie wyszły z pralni chemicznej.

1. Para z prysznica: Aby przetestować skuteczność tej porady, po prostu umieść ubrania jak najbliżej prysznica i pozwól, aby para generowana przez gorącą wodę działała na zagniecenia, wygładzając je. Należy bardzo uważać, aby nie zamoczyć ubrań.

2. Suszarka do włosów lub prostownica. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod wygładzania zagnieceń na ubraniach. Procedura jest prosta: powiesić ubrania na wieszaku i skierować ciepło suszarki do włosów na pomarszczone obszary. Jeśli ślady są naprawdę poważne, prostownica będzie działać jeszcze lepiej. Łącząc te dwa narzędzia, możesz mieć pewność, że Twoje ubrania nie będą już miały żadnych zmarszczek.

3. Rozwieszaj ubrania bardzo ostrożnie. Po praniu zdecydowanie zaleca się rozłożenie ubrań na gładkiej powierzchni i rozciągnięcie ich rękami, gdy są jeszcze mokre. Następnie ostrożnie powieś je na sznurze lub wieszaku. Lepiej nie używać spinaczy do bielizny, aby uniknąć dodatkowych zagnieceń.

4. Natychmiast wyjmij ubrania z pralki. Wiele osób ma irytujący zwyczaj pozostawiania ubrań w bębnie pralki przez długi czas. Jest to nawyk, którego naprawdę trzeba spróbować się pozbyć, ponieważ pranie nie tylko bardziej się gniecie, ale także szybciej wchłania nieprzyjemne zapachy. Jedną z głównych wskazówek, które pomogą Ci utrzymać ubrania bez zagnieceń, jest wyjmowanie ich z pralki natychmiast po zakończeniu cyklu prania.

5. Używaj wilgotnej szmatki. Ta wskazówka jest szczególnie przydatna, jeśli jesteś w podróży i nie masz żelazka. Połóż ubranie na stole, połóż na nim wilgotny ręcznik lub gazę i mocno dociśnij do pomarszczonego obszaru. Gdy ubrania wyschną, zauważysz, że zagniecenia całkowicie zniknęły.

6. Zwiń ubrania jak burrito. Połóż pomarszczony sweter na płaskiej powierzchni, wygładź pomarszczone obszary palcami, a następnie zwiń go ciasno jak burrito. Umieść ubranie pod materacem na 15-30 minut. Po rozłożeniu będziesz zaskoczony rezultatem!

7. Włóż kilka kostek lodu do suszarki. Jest to co najmniej nietypowa metoda, ale działa zaskakująco dobrze. Wystarczy włożyć pogniecioną koszulę do suszarki, dodać kilka kostek lodu i uruchomić krótki program suszenia, na przykład na 5 minut. Proces będzie niemal podobny do prasowania żelazkiem: pod wpływem ciepła kostki lodu bardzo szybko się roztopią i uwolnią parę wodną, która pozwoli szybko wyprasować koszulę.

Przypominamy, że media społecznościowe aktywnie dyskutują o nowym sposobie na życie, który obiecuje pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z pralki i pozostawić ją pachnącą i świeżą.

