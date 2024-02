Jak rozpoznać sprawcę przemocy na samym początku związku

BLOG

1. Kontrolowanie rozmowy. Rozmówca przerywa ci w połowie zdania, nie pozwala ci mówić i cały czas mówi tylko o sobie.

2. Natychmiast narusza Twoje osobiste granice. Celowo zbliża się do Ciebie zbyt blisko, unosi się nad Tobą podczas rozmowy, nieustannie próbuje Cię dotknąć.

3. Nie odwraca wzroku podczas rozmowy. Jeśli dana osoba patrzy ci prosto w oczy podczas rozmowy, nie odwracając wzroku ani na chwilę, jest to powód, by podejrzewać, że jest socjopatą. Takie osoby mają ciężkie, skupione, hipnotyczne spojrzenie, którego używają do przytłoczenia swoich ofiar.

4. Nie ma spojrzenia. Możliwa jest również odwrotna sytuacja, gdy dana osoba patrzy na ciebie nie skupionym wzrokiem: wydaje się, że patrzy prosto na ciebie i celowo unika kontaktu wzrokowego. Może to być kolejny znak, że spotkałeś socjopatę.

5. Nastrój osoby szybko się zmienia. Potrafi zmieniać nastrój niezwykle szybko: w jednej chwili jest miły i wesoły w komunikacji, a w następnej zmienia się w zirytowaną i sarkastyczną osobę bez wyraźnego powodu.

6. Nie kontroluje emocji. Jednym ze znaków, że masz do czynienia z osobą chorą psychicznie, jest to, że nie wie ona, jak kontrolować swoje emocje.