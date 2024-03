Jak sprawdzić oryginalność butów: wyjaśnienie eksperta

Dla wielu fashionistek posiadanie markowych przedmiotów to prawdziwa obsesja. Bez odpowiedniego logo lub napisu na bluzie lub trampkach nawet nie rozważają ich noszenia.

Jednak to właśnie ta pasja do marek często pada ofiarą oszustów, którzy podrabiają oryginalne towary. Obecnie sytuację komplikuje fakt, że podróbki są często niemal nie do odróżnienia od oryginału. Glavred pisze o tym.

Jak odróżnić autentyczne buty od podróbek?

Ekspert ds. stylu Julia Ryabych opowiedziała o kluczowych szczegółach, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze butów, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

Według eksperta, pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładne sprawdzenie pudełka. Logo marki powinno być umieszczone na wieczku po bokach i na górze. Powinna znajdować się tam również naklejka z kodem kreskowym, nazwą modelu, rozmiarem, numerem seryjnym i datą produkcji.

Wkładka wewnątrz buta musi zawierać logo firmy i numer modelu, a te same oznaczenia muszą znajdować się po wewnętrznej stronie języka. Jeśli zaświecisz na niego światło, logo również powinno się pojawić.

Stylista radzi zwrócić uwagę na jakość szwów. Inną oznaką podrobionych butów są pozostałości kleju i surowe, wystające części, których nie można znaleźć w oryginalnym bucie.

Kupując markowe buty należy więc zachować szczególną czujność i zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

