Jak przedłużyć żywotność kwiatów w wazonie: nieoczekiwany sposób na życie

Bukiet kwiatów w wazonie to wspaniała dekoracja każdego wnętrza. Wypełnia przestrzeń radosnymi kolorami, przyjemnym aromatem i tworzy przytulną atmosferę.

Wideo dnia

Jednak w przeciwieństwie do roślin domowych, kwiaty cięte mają ograniczony okres trwałości. Po kilku dniach zaczynają więdnąć i trzeba je wyrzucić. Istnieją jednak sposoby na przedłużenie ich kwitnienia. Pisze o tym Telegraph.

Jak przedłużyć żywotność kwiatów ciętych

Przede wszystkim upewnij się, że wazon, w którym zamierzasz umieścić bukiet, jest idealnie czysty. Nawet najmniejsze zanieczyszczenie może negatywnie wpłynąć na jakość wody i doprowadzić do szybkiego więdnięcia delikatnych roślin.

Odpowiednio przygotuj łodygi. W przypadku roślin o twardych łodygach (róże, lilie itp.) cięcie należy wykonać pod kątem. Kwiaty o miękkich łodygach (tulipany, gerbery) powinny być cięte prosto.

Usuń wszelkie liście z łodyg, które będą zanurzone. Pomoże to utrzymać świeżość wody przez dłuższy czas, ponieważ liście zanurzone w wodzie zaczynają szybciej gnić.

Przeczytaj także: Niemcy rozpoczęli uprawę nowego rodzaju "drzew hormonalnych" na Ukrainie: co wiadomo

Aby przedłużyć żywotność kwiatów, można dodać do wazonu odrobinę płynu do płukania ust - około pół łyżeczki. Produkt ten skutecznie zwalczy bakterie powodujące gnicie. W połączeniu z wymianą wody co kilka dni, metoda ta znacznie przedłuży świeżość bukietu.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jakie rośliny wybrać do ogrodu na wiosnę.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!