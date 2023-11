Jak przygotować zdrowy napar z dzikiej róży: 2 najlepsze sposoby

Dzika róża to nie tylko pyszny napój, ale także skuteczne narzędzie do utrzymania zdrowia i układu odpornościowego, szczególnie w okresie infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Wideo dnia

Należy jednak pamiętać, że odpowiednia metoda gotowania odgrywa kluczową rolę w zachowaniu wszystkich cennych właściwości owoców dzikiej róży, pisze prostoway.

Czytaj również: Herbata czy kawa: który napój jest lepszy na śniadanie lub kolację

Termos: Najprostszym sposobem na przygotowanie napoju z dzikiej róży jest użycie termosu. Owoce dzikiej róży myje się, obiera, lekko rozgniata i zaparza wrzątkiem. Napój pozostaje w termosie przez kilka godzin, co pozwala na skuteczne wydobycie składników odżywczych. Metoda ta jest również odpowiednia dla suszonych owoców róży. Kąpiel wodna: Bardziej złożoną, ale skuteczną metodą jest zastosowanie kąpieli wodnej. 2 łyżki stołowe owoców dzikiej róży rozdrabnia się, zalewa dwiema szklankami wody i gotuje w kąpieli wodnej przez 20 minut pod przykryciem. Napój pozostawia się na 40 minut, filtruje i jest gotowy do picia.

Ważne jest, aby pamiętać, że zwykłe dodanie owoców róży do herbaty może nie być zbyt korzystne, ponieważ ta metoda nie wydobywa skutecznie składników odżywczych. Należy unikać przygotowywania wywarów, ponieważ może to prowadzić do utraty korzystnych właściwości produktu.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak przygotować wywar z dzikiej róży, aby uniknąć utraty wszystkich witamin.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!