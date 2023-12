Jak przygotować najlepsze i najsmaczniejsze espresso: odpowiedź naukowców

Espresso to jeden z najpopularniejszych rodzajów kawy na świecie. Jego wyśmienity smak i gęsta konsystencja sprawiają, że jest to idealny napój na rozpoczęcie dnia lub ugaszenie pragnienia w dowolnym momencie.

Ale jak przygotować najlepsze espresso to pytanie, nad którym od lat zastanawiają się miłośnicy kawy i profesjonalni bariści. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowca i wulkanologa z Uniwersytetu w Oregonie, Joshuę Mendeza Harpera, mogą dostarczyć odpowiedzi na to pytanie, pisze IFLScience.

Naukowcy odkryli, że elektryczność statyczna generowana podczas mielenia kawy może negatywnie wpływać na jakość espresso. Wynika to z faktu, że elektryczność statyczna może prowadzić do tworzenia się grudek w zmielonej kawie, co utrudnia jej równomierną ekstrakcję.

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy zasugerowali dodanie niewielkiej ilości wody do zmielonej kawy przed przygotowaniem espresso. Dodanie wody zmniejsza elektryczność statyczną, a także pomaga zagęścić zmieloną kawę, co poprawia ekstrakcję.

W swoich eksperymentach naukowcy odkryli, że dodanie zaledwie 20 mikrolitrów wody na gram zmielonej kawy znacznie poprawia jakość espresso. Espresso przygotowane ze zmielonej kawy z dodatkiem wody było bardziej jednolite, gęstsze i bogatsze.

"To badanie jest ważne dla producentów kawy i baristów, ponieważ pokazuje, jak poprawić jakość espresso" - powiedział Christopher Hendon, starszy autor badania.

Jeśli więc chcesz przygotować najlepsze espresso, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Używaj świeżo palonej kawy.

Zmiel kawę tuż przed zaparzeniem.

Używaj młynka do kawy z równomiernym mieleniem.

Dodaj niewielką ilość wody do zmielonej kawy przed zaparzeniem.

Dzięki tym wskazówkom możesz przygotować espresso, które zaskoczy Cię swoim smakiem i aromatem.

