Jak wybrać mięso mielone odpowiedniej jakości? 2 skuteczne metody

Wybierając mięso mielone, skupiamy się na jego kolorze. Kolor mięsa zależy od reakcji chemicznej mioglobiny, białka występującego w tkance mięśniowej. Mioglobina zawiera żelazo, które łączy się z tlenem, tworząc czerwone pigmenty. Im więcej tlenu znajduje się w mięsie, tym jaśniejszy będzie jego kolor.

Szary kolor mięsa pojawia się, gdy mioglobina traci tlen i tworzy szare pigmenty. Proces ten zachodzi naturalnie, gdy mięso jest przechowywane bez dostępu do tlenu.

Dlatego kolor mięsa nie jest wskaźnikiem jego świeżości. Świeże mięso może być czerwone lub szare.

Jak sprawdzić świeżość mięsa?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie świeżości mięsa jest jego powąchanie. Świeże mięso ma kwaśny zapach. Jeśli zapach jest inny lub nieprzyjemny, może to być oznaką zepsutego mięsa.

Świeżość mięsa można również sprawdzić dotykiem. Świeże mięso ma jędrną konsystencję. Jeśli mięso jest miękkie lub lepkie, może to oznaczać, że się zepsuło.

Jeśli mięso jest szare, nie musi to oznaczać, że się zepsuło

Mięso mielone często ma szary rdzeń. Dzieje się tak, ponieważ mięso mielone nie zawiera wystarczającej ilości tlenu. Jeśli mięso mielone jest szare, bardziej prawdopodobne jest, że pochodzi ze świeżego niż zepsutego mięsa.

Jeśli nie masz pewności co do świeżości mięsa, lepiej go nie kupuj.

