Jak myć podłogi laminowane, aby nie puchły: życiowe triki od gospodyń domowych

Podłogi laminowane to popularne pokrycie podłogowe, które jest zarówno praktyczne, jak i trwałe. Aby jednak służyła przez wiele lat, należy o nią odpowiednio dbać. Jedną z najważniejszych rzeczy w pielęgnacji podłóg laminowanych jest ich czyszczenie.

Jaka jest częstotliwość czyszczenia podłóg laminowanych?

Częstotliwość czyszczenia podłóg laminowanych zależy od intensywności ich użytkowania. Średnio, podłogi laminowane powinny być czyszczone raz w tygodniu do raz w miesiącu.

Jak czyścić podłogi laminowane?

Do czyszczenia podłóg laminowanych najlepiej używać miękkiej ściereczki z mikrofibry zwilżonej ciepłą wodą. Ściereczkę należy dokładnie wycisnąć. Do dodatkowej pielęgnacji można użyć specjalistycznego środka do czyszczenia laminatów, który jest dostępny w sklepach z chemią gospodarczą.

Czego nie należy używać do czyszczenia laminatu?

Do czyszczenia podłóg laminowanych nie należy używać agresywnych detergentów zawierających cząsteczki ścierne ani rozpuszczalników. Nie należy również używać gorącej wody, ponieważ może ona uszkodzić podłogę laminowaną.

Aby wyczyścić podłogę laminowaną, należy wykonać następujące czynności:

Dokładnie zamieść lub odkurzyć podłogę laminowaną, aby usunąć brud i kurz. Wlej letnią wodę do wiadra i dodaj trochę środka do czyszczenia podłóg laminowanych. Namocz ściereczkę w roztworze i dobrze ją wyciśnij. Rozpocznij mycie podłogi laminowanej od okna do drzwi, poruszając się w linii prostej. Regularnie płucz ściereczkę w czystej wodzie, aby usunąć brud i pozostałości detergentu. Po zakończeniu czyszczenia podłogi laminowanej wytrzyj ją suchą, miękką ściereczką.

Jak usunąć plamy z podłogi laminowanej?

Aby usunąć plamy z podłogi laminowanej, należy wykonać następujące kroki:

Wlej ciepłą wodę do wiadra i dodaj 2-3 łyżki octu lub soku z cytryny. Namocz ściereczkę w roztworze i dobrze ją wyciśnij. Rozpocznij mycie podłogi laminowanej od okna do drzwi, poruszając się w liniach prostych. Regularnie płucz ściereczkę w czystej wodzie, aby usunąć brud i pozostałości detergentu. Po zakończeniu czyszczenia podłogi laminowanej wytrzyj ją suchą, miękką ściereczką.

Ocet lub sok z cytryny pomogą zmiękczyć brud i plamy, ułatwiając ich usunięcie.

