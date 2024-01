Jak przygotować czosnek wiosenny do sadzenia, aby uzyskać duże główki

Czosnek wiosenny to rodzaj czosnku uprawianego wiosną. Ma on wiele zalet w porównaniu z czosnkiem zimowym, w tym mniejszą podatność na choroby, bardziej miękkie ząbki o łagodnym smaku i dłuższy okres przydatności do spożycia.

Czosnek wiosenny sadzi się od połowy kwietnia do początku maja, kiedy temperatura gleby osiąga 5-10 stopni. Ważne jest, aby nie opóźniać sadzenia, ponieważ okres wegetacji czosnku wiosennego trwa dłużej niż czosnku zimowego - około 90-100 dni zamiast 75-90. Zostało to napisane przez prostoway.

Czosnek wiosenny najlepiej uprawiać w miejscach nasłonecznionych i chronionych przed przeciągami. Lubi również zielony nawóz dla dobrych zbiorów. Nie należy sadzić czosnku po ziemniakach, pomidorach, marchwi, ziołach, cebuli lub samym czosnku, ponieważ może on zostać zainfekowany chorobami swoich poprzedników.

Gleba do sadzenia czosnku wiosennego powinna być przygotowana jesienią. W tym celu należy ją przekopać na głębokość 20-25 cm i dodać kompost lub próchnicę (2-3 kg na 1 m²). Można również dodać nawozy mineralne: superfosfat (20 g na 1 m²) i sól potasową (10 g na 1 m²).

Przed sadzeniem ostrożnie podziel czosnek na ząbki, wybierz największe i najzdrowsze bez uszkodzonych łusek. Zawiń je w wilgotną szmatkę i umieść w chłodnym miejscu na tydzień, na przykład na dolnej półce lodówki - przyspieszy to proces kiełkowania. Bezpośrednio przed sadzeniem należy moczyć je w ciepłej wodzie nie dłużej niż 12 godzin.

Czosnek wiosenny sadzi się w rowkach o głębokości 10-12 cm, w odległości 10-15 cm od siebie. Umieść ząbki czosnku w każdym rowku ostrym końcem w dół i przykryj je ziemią. Po posadzeniu grządkę należy podlać.

Po posadzeniu czosnek wiosenny należy podlewać regularnie, ale niezbyt obficie. Należy również okresowo spulchniać glebę wokół roślin i usuwać chwasty.

W sezonie wegetacyjnym czosnek wiosenny można dokarmiać 1-2 razy. W tym celu można stosować nawozy organiczne, takie jak roztwór dziewanny lub ptasie odchody.

Czosnek wiosenny zbiera się we wrześniu-październiku, kiedy dolne liście żółkną i zaczynają obumierać. Zebrane główki czosnku należy suszyć w dobrze wentylowanym miejscu.

