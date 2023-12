Jak wyczyścić śledzia w minutę: gospodynie domowe dzielą się swoimi życiowymi trikami

Śledź to smaczna i zdrowa ryba, którą można wykorzystać do przygotowania różnorodnych potraw. Jednak czyszczenie śledzia może być trudne, zwłaszcza jeśli nie wiesz, jak to zrobić prawidłowo.

Oto jeden z najprostszych i najwygodniejszych sposobów na obranie śledzia:

Składniki:

Śledź

Ostry nóż

Sposób przygotowania:

Odetnij głowę i rozetnij brzuch śledzia. Wyjąć wszystkie wnętrzności. Umyj śledzia pod zimną wodą. Palcem wskazującym usuń żebra i kręgosłup. Najpierw pociągnij z jednej strony, a następnie z drugiej, tak aby kręgosłup został całkowicie usunięty. Odetnij ogon. W ogonie może pozostać kilka kości, które można łatwo usunąć. Za pomocą noża usuń czarną błonę i płetwy. Teraz ostrożnie palcami oderwij skórę od śledzia. To właśnie na końcu najwygodniej jest usunąć skórę.

Wskazówki:

Aby ułatwić proces czyszczenia, możesz wcześniej zamrozić śledzie.

Jeśli chcesz zachować rybę w całości, możesz usunąć tylko kręgosłup i pozostawić żebra.

Aby śledź był bardziej soczysty, przed gotowaniem można zamarynować go w soli, pieprzu i soku z cytryny.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci szybko i łatwo oczyścić śledzia:

Użyj ostrego noża. Pozwoli to szybko i łatwo usunąć kręgosłup i żebra.

Nie bój się użyć siły. Śledź to twarda ryba, więc nie musisz się obawiać, że ją rozerwiesz.

Jeśli nie możesz dosięgnąć ości, po prostu odetnij ją nożem.

