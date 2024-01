Czyszczenie ryb to nieprzyjemne zadanie, które może powodować wiele zabrudzeń. Istnieje jednak prosty sposób, aby uczynić ten proces znacznie łatwiejszym i przyjemniejszym.

Sparzanie wrzątkiem

Pierwszym krokiem jest sparzenie ryby wrzątkiem. Aby to zrobić, włóż rybę do garnka z wrzącą wodą i trzymaj ją tam przez kilka sekund. Pomoże to zmiękczyć łuski i ułatwi ich usunięcie.

Zimny strumień

Po sparzeniu wrzątkiem umieść rybę pod zimnym strumieniem wody. Ten kontrastowy prysznic pomoże utrwalić efekt poprzedniego kroku.

Szorowanie gąbką

Teraz, gdy łuski są miękkie, można je łatwo usunąć za pomocą gąbki do mycia naczyń. Wystarczy przesunąć gąbką po ciele ryby, a łuski łatwo odpadną.

