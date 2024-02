Jak wyczyścić gąbkę do naczyń z tłuszczu: ekonomiczny sposób na życie

Gąbki do naczyń są niezbędnym narzędziem w kuchni. Z czasem jednak brudzą się, tracą swój kształt i stają się nieprzyjemne w dotyku. Nie wyrzucaj starej gąbki w pośpiechu - można ją łatwo wyczyścić i używać przez długi czas.

Wideo dnia

Przestrzegając tych prostych zasad, możesz utrzymać kuchnię w czystości i uchronić się przed szkodliwymi bakteriami, pisze UNIAN.

Czytaj także: Może spowodować pożar: jaki popularny life hack z płytą indukcyjną jest w rzeczywistości niebezpieczny

Oto dwa proste sposoby, aby to zrobić:

1. Sól

Weź głęboki pojemnik, wlej do niego 2 szklanki gorącej wody i dodaj 2 łyżki soli. Zanurz brudną gąbkę w roztworze i pozostaw na noc. Rano dokładnie wypłucz ją pod bieżącą wodą.

2. Wybielacz

Jeśli masz wybielacz do prania lub inny, możesz go użyć do wyczyszczenia gąbki. Rozpuść 1 szklankę wybielacza w 4 litrach gorącej wody. Pozostaw gąbkę w tym roztworze na 10-15 minut, a następnie dokładnie umyj ją w czystej wodzie.

Pamiętaj:

Nie używaj ostrych środków chemicznych do czyszczenia gąbki.

Regularnie wymieniaj gąbki do naczyń, nawet jeśli wydają się czyste.

Nie używaj tej samej gąbki do mycia naczyń i urządzeń sanitarnych.

UAportal przygotował kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci szybko i skutecznie wyczyścić łazienkę. Potrzebna będzie soda oczyszczona, ocet i sok z cytryny.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!