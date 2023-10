Jak łatwo odkamienić głowicę prysznicową, aby zwiększyć ciśnienie wody

Odkamienianie głowicy prysznicowej może wydawać się trudnym zadaniem. Nie trzeba jednak używać do tego środków chemicznych.

Ekologiczne składniki doskonale radzą sobie z usuwaniem białych śladów pozostawionych na głowicy prysznica, zmniejszając ciśnienie wody. Sante Plus zdradza, jak skutecznie poradzić sobie z osadem wapiennym w jak najkrótszym czasie.

Jak powstaje kamień na słuchawce prysznicowej?

Ślady kamienia składają się z węglanu wapnia, minerału, który może gromadzić się na wielu powierzchniach. Należą do nich ściany prysznica, płytki, baterie, wanny i słuchawka prysznicowa. Osady te mogą uszkodzić prysznic i uniemożliwić mu dostarczanie wystarczającej ilości wody. Jest to szczególnie ważne w przypadku braku systemu filtracji wody. Na przykład wapń i magnez po podgrzaniu zamieniają się w kamień. Często ma on białawy kolor i wymaga regularnej konserwacji. Nie bez powodu mogą też obniżać ciśnienie wody, jeśli oprą się o głowicę prysznica.

Jak łatwo odkamienić głowicę prysznicową?

Nie ma potrzeby kupowania produktu do odkamieniania wypełnionego chemikaliami, które często można znaleźć w supermarketach, aby upewnić się, że działa. Te klasyczne środki czyszczące można zastąpić przyjaznymi dla środowiska i naturalnymi składnikami, które usuwają osad z kamienia spowodowany twardą wodą. W ten sposób wszystkie plamy z kamienia zostaną usunięte i możesz wreszcie pożegnać się z osadami wapiennymi na głowicy prysznica.

Dzięki składnikom, które są łatwo dostępne w kuchni, uzyskasz czysty prysznic i wyeliminujesz nieprzyjemne zapachy. Są idealne do dezynfekcji powierzchni ze stali nierdzewnej i eliminacji pleśni spowodowanej wilgocią.

Jakich składników potrzebuję do odkamieniania głowicy prysznicowej?

Aby naprawić szkody spowodowane osadzaniem się kamienia na głowicy prysznicowej, można przygotować własny roztwór zapobiegający osadzaniu się kamienia. Wszystko, czego potrzebujesz, to średniej wielkości plastikowa torba i butelka białego octu. Kwas octowy zawarty w tym ostatnim doskonale nadaje się do usuwania wszelkich warstw kamienia.

Krok 1: Przed przystąpieniem do odkamieniania należy najpierw zdjąć głowicę prysznicową, odkręcając ją lub wyjmując za pomocą klucza nastawnego.

Krok 2. Drugi krok jest kluczowy dla efektu czyszczenia i odkamieniania. W tym celu napełnij plastikową torebkę białym octem i umieść w niej słuchawkę prysznicową. Zabezpiecz pojemnik gumową opaską.

Krok 3: Pozostaw mieszaninę na noc, aby rozpuścić kamień. Następnie odczekaj, zdejmij plastikową torebkę i usuń uporczywe plamy starą szczoteczką do zębów. Głowica prysznica zacznie błyszczeć, a ciśnienie wody wzrośnie.

Biały ocet działa jak środek czyszczący kamień, ale jest jeszcze jeden równie potężny składnik. Dzięki swojemu działaniu ściernemu rozpuszcza kamień do głębi. Mowa o sodzie oczyszczonej. Aby to zrobić, wymieszaj sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody, aż utworzy się jednorodna pasta. Nałóż produkt w rękawiczkach i pozostaw na 15 minut. Po umyciu i spłukaniu wytrzyj urządzenie ściereczką z mikrofibry.

