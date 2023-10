Jak skutecznie ogrzać mieszkanie bez baterii i utrzymać ciepło w domu

W tym roku bardziej niż kiedykolwiek zastanawiamy się, czy czeka nas mroźna zima. Aby przewidzieć taką sytuację, każde, nawet najmniejsze działanie przyda się w walce z chłodem.

Oczywiście głównym źródłem ciepła w domu jest ogrzewanie. Eksperci Sante Plus zaproponowali jednak alternatywę, która pomoże utrzymać ciepło w domu bez wydawania pieniędzy.

Świetnym sposobem na uzyskanie natychmiastowego ciepła jest suszarka do włosów, która w ciągu kilku sekund nagrzewa się od 50 do 125 stopni. Oto kilka praktycznych zastosowań tego urządzenia:

1. Rozgrzanie ciała suszarką do włosów: aby uzyskać natychmiastowy wzrost temperatury po powrocie do domu lub zbyt długim przebywaniu w jednym miejscu, wystarczy podłączyć suszarkę do włosów i uruchomić ją na całym ciele, zwłaszcza na kończynach przez kilka minut.

2. Rozgrzewanie łóżka przed snem: Czy może być coś bardziej nieprzyjemnego niż kładzenie się spać w zimnym i wilgotnym łóżku? Aby temu zaradzić, nadmuchaj gorące powietrze z suszarki do włosów na materac, prześcieradła i kołdrę, a będziesz mógł spędzić noc w przyjemnie ciepłym łóżku.

3. Ogrzej swoje ubrania przed ubraniem się: Kiedy wstajesz rano, ogrzej swoje ubrania suszarką do włosów.

Należy pamiętać, że z suszarką do włosów należy zawsze obchodzić się ostrożnie. Urządzenie to może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Nie należy go przykrywać, umieszczać zbyt blisko tkanin ani używać w pobliżu źródeł wody. Należy również uważać na ryzyko przegrzania, które może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ponadto, aby utrzymać ciepło w domu, gdy nie ma ogrzewania, skorzystaj z poniższych wskazówek:

Ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzieży. Bardzo ważne jest, aby nosić wysokiej jakości bieliznę z długimi rękawami i wybierać ubrania, które ściśle przylegają do ciała. Luźny krój sprzyja przepływowi świeżego powietrza.

Tekstylia wewnętrzne mogą działać jak grzejnik: przykryj podłogę dywanem, zainstaluj zasłony w oknach, aby ograniczyć straty ciepła.

Koce, dywaniki i małe poduszki grzewcze mogą pomóc w utrzymaniu ciepła w dowolnym momencie.

Unikaj przeciągów: zimne powietrze znacznie obniża temperaturę powietrza. W związku z tym należy upewnić się, że drzwi i okna są zamknięte lub nawet uszczelnione.

Wpuść słońce: jest to jedno z naturalnych źródeł ciepła, więc nie wahaj się z niego korzystać. W najgorętszych okresach dnia należy wietrzyć mieszkanie przez 15 minut, aby umożliwić promieniom słonecznym przeniknięcie do domu i ogrzanie go.

Zamykaj rolety na noc: gdy tylko zapadnie zmrok, pamiętaj o zamknięciu rolet i żaluzji, aby uniknąć utraty ciepła.

Pij gorące napoje. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie temperatury ciała jest picie dobrej herbaty, gorącej czekolady lub obfitej zupy.

Bądź w ruchu. Nie siedź zbyt długo w jednym miejscu, regularnie wstawaj i ruszaj się, rób coś.

Przypominamy, że wiele osób ma tendencję do prania ubrań w niskich temperaturach, aby oszczędzać wodę i energię elektryczną. Eksperci ostrzegają jednak, że może to być szkodliwe dla zdrowia.

