Stal nierdzewna jest głównym materiałem używanym w sprzęcie kuchennym, takim jak garnki i patelnie. Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów gotowania, od smażenia po pieczenie w piekarniku.

Jednak, jak w przypadku każdego kulinarnego przedsięwzięcia, czyszczenie ich po użyciu może być uciążliwe. Eksperci Southern Living podpowiadają, jak najskuteczniej czyścić patelnie ze stali nierdzewnej.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim należy odczekać, aż garnki i patelnie całkowicie ostygną przed ich umyciem. Nigdy nie zanurzaj gorącej patelni w zimnej wodzie, ponieważ może to spowodować jej deformację.

Sprawdź instrukcje producenta, aby uzyskać szczegółowe zalecenia dotyczące czyszczenia i zawsze noś rękawice ochronne, aby uniknąć poparzeń gorącą wodą i detergentami.

Trzy metody czyszczenia garnków i patelni ze stali nierdzewnej:

Metoda 1: Płukanie i namaczanie

Opłucz patelnię ciepłą wodą, aby usunąć resztki jedzenia. Napełnij patelnię ciepłą wodą z mydłem i pozostaw na 5-15 minut. Do czyszczenia użyj miękkiej gąbki lub ściereczki, zwracając uwagę na uporczywe plamy. Dokładnie spłucz patelnię ciepłą wodą. Natychmiast wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem, aby uniknąć plam.

Metoda 2: Gotowanie z wodą i sodą oczyszczoną

Napełnij rondel wodą i dodaj 2-3 łyżki sody oczyszczonej. Doprowadź wodę do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu przez 10-15 minut. Wyłącz ogień i pozwól wodzie ostygnąć na patelni. Do czyszczenia użyj miękkiej gąbki lub ściereczki, dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha.

Metoda 3: Soda oczyszczona i ocet

Posyp powierzchnię patelni sodą oczyszczoną. Wlej niewielką ilość octu (lub soku z cytryny) na sodę oczyszczoną. Pozostaw na kilka minut, a następnie wyczyść gąbką lub ściereczką. Spłucz ciepłą wodą i osusz.

Eksperci zalecają unikanie używania materiałów ściernych i wełny stalowej do regularnego czyszczenia, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię. Zamiast tego używaj miękkich gąbek lub ściereczek i zwracaj uwagę na zalecenia producenta dotyczące pielęgnacji naczyń kuchennych ze stali nierdzewnej.

