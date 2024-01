Potrzebujemy ziemniaków: Jak szybko ukryć siwe włosy bez farby

Siwe włosy to naturalny proces starzenia, którego nie da się zatrzymać. Jeśli jednak chcesz go ukryć, istnieje na to kilka sposobów. Jednym z nich jest użycie bulionu ziemniaczanego.

Bulion ziemniaczany zawiera naturalny barwnik, który może przyciemnić siwe włosy. Ponadto odżywia i wzmacnia włosy, pisze Kobieta.

Aby przygotować bulion ziemniaczany na siwe włosy, będziesz potrzebować

Skórki z 6 ziemniaków

4 szklanki wody

Instrukcje:

Wrzuć skórki ziemniaków do rondla. Przykryj wodą. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez 15 minut. Pozwól mieszaninie ostygnąć, a następnie przecedź ją przez sito.

Powstały bulion można wykorzystać do płukania włosów. Nałóż go na czyste, wilgotne włosy, masuj skórę głowy i pozostaw na 5 minut. Następnie spłucz ciepłą wodą.

Aby uzyskać lepszy efekt, można wetrzeć bulion we włosy, owinąć je ręcznikiem i pozostawić na 30 minut. Zabieg należy przeprowadzać raz w tygodniu.

Bulion ziemniaczany nie może całkowicie pokryć siwych włosów, ale może sprawić, że będą mniej widoczne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się regularne stosowanie bulionu.

Zalety bulionu ziemniaczanego na siwe włosy:

Produkt naturalny, nie zawiera szkodliwych substancji.

Nie powoduje reakcji alergicznych.

Odżywia i wzmacnia włosy.

Zapewnia miękki odcień włosów.

Wady bulionu ziemniaczanego na siwe włosy:

Nie może całkowicie pokryć siwych włosów.

Efekt jest krótkotrwały.

