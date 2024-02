Jak nadać zapach swojemu domowi za pomocą gąbki do mycia naczyń: sprytny sposób na życie

Aby wypełnić swoje domy przyjemnymi zapachami, wiele osób ucieka się do drogich zapachów lub dyfuzorów. Można jednak stworzyć pachnącą atmosferę w domu bez wydawania zbyt wielu pieniędzy.

Zapach do domu można przygotować w domu przy użyciu prostych i niedrogich składników. Wszystko, czego potrzebuje doświadczona gospodyni domowa, to gąbka do mycia naczyń, olejek eteryczny i płyn do płukania tkanin. Informację tę podał Telegraph.

Jak zrobić zapach ze zwykłej gąbki

Potnij każdą gąbkę na sześć kawałków. Umieść je w pojemniku z wodą i lekko ściśnij, aby były wilgotne, ale nie przeciekały. Następnie dodaj 5-6 kropli ulubionego olejku eterycznego do każdego kawałka gąbki i umieść je w pobliżu kaloryfera.

Stopniowo woda i olejki będą parować, wypełniając pomieszczenie wspaniałym aromatem. Innym sposobem na zapach do domu jest namoczenie gąbek w wodzie z płynem do płukania tkanin i umieszczenie ich w pobliżu grzejników.

