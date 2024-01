Izraelscy żołnierze przypadkowo natknęli się na cenny artefakt podczas patrolowania Strefy Gazy (zdjęcie ilustracyjne)

Dwóch izraelskich żołnierzy rezerwy służących w bazie wojskowej na Negewie odkryło bizantyjskie artefakty: moździerz i tłuczki oraz lampę naftową.

Moździerz i tłuczki, które prawdopodobnie były używane do mielenia zboża i innych suchych produktów spożywczych, pochodzą z okresu bizantyjskiego, który trwał od 313 do 636 r. n.e., pisze Jewish News Syndicate.

Lampa naftowa, która prawdopodobnie była używana do oświetlenia, również pochodzi z okresu bizantyjskiego.

Odkrycia dokonali żołnierze Nathaniel Melchior i Alon Segev, którzy służą w 404 Batalionie 282 Brygady Artylerii Golan Sił Obronnych Izraela.

"Podczas jednego z naszych spacerów w terenie natknąłem się na naczynie garncarskie leżące do góry nogami, a jego okrągły kształt przyciągnął moją uwagę" - powiedział Melchior.

Naczynie było pokryte brudem, więc żołnierz wyczyścił je i zdając sobie sprawę, co to jest, zadzwonił do Urzędu Starożytności.

Archeolog Urzędu Starożytności Sari Tal zidentyfikowała artefakty jako moździerz i tłuczek, a także bizantyjską lampę naftową.

