Z jakiego kubka pić kawę, aby smakowała lepiej?

Kto z nas nie lubi rozpocząć dnia od filiżanki aromatycznej kawy? Ale czy wiesz, że oprócz samego napoju, na postrzeganie kawy może mieć wpływ filiżanka, z której ją pijesz?

Dwóch ekspertów w dziedzinie kawy, Jordan Michelman i Zachary Carlsen, zbadało to zjawisko. W swojej książce "But First, the Coffee" wyjaśniają, że nasze mózgi są podatne na błędy, a na nasze postrzeganie smaku wpływa coś więcej niż tylko nasze kubki smakowe. Pisze o tym NY Post.

Na przykład melodyjna muzyka, miłe towarzystwo, a nawet wygląd kubka mogą sprawić, że kawa będzie smakować lepiej.

Kubek w stylu vintage z ulubioną postacią z kreskówki może przypominać o szczęśliwych chwilach z dzieciństwa, a kubek z pozytywną afirmacją może inspirować do nowych osiągnięć.

Badania wykazały, że:

Kawa w białym kubku smakuje lepiej.

Kawa w zielonej filiżance może wydawać się bardziej złożona i kwaśna.

Im bardziej okrągła filiżanka, tym słodszy smak kawy.

Tak więc, wybierając filiżankę do kawy, zwróć uwagę nie tylko na jej wygląd, ale także na emocje, które w tobie wywołuje.

Stwórz dla siebie rytuał picia kawy, który napełni Cię radością, szczęściem i pewnością siebie.

