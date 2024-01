Światowe oceany pokrywają około 70% powierzchni Ziemi, ale ludzie wiedzą o nich mniej niż o Marsie. Naukowcy nie zbadali jeszcze nawet jednej czwartej dna oceanu, a wiemy jeszcze mniej o tym, co kryje się w jego najciemniejszych i najgłębszych zakątkach.

Według National Oceanic and Atmospheric Administration, zbadano tylko 5% światowych oceanów. Oznacza to, że 95% jego terytorium wciąż pozostaje tajemnicą. Zostało to zgłoszone przez Daily Mail.

Ocean jest warunkowo podzielony na kilka stref w zależności od głębokości:

Epipelagiczna to strefa powierzchniowa, która otrzymuje światło słoneczne.

Mezopelagiczna to strefa, w której światło nadal przenika, ale jest bardzo słabe.

Batipelagia to strefa, w której panuje ciemność.

Strefa abyssopelagiczna to strefa poniżej 6000 metrów.

Hadalpelagia to strefa poniżej 11 000 metrów.

W głębokim oceanie panują ekstremalne warunki: niskie temperatury, całkowita ciemność i ekstremalne ciśnienie. Tylko najlepiej przystosowane organizmy mogą przetrwać w takich warunkach.

Mimo to naukowcy odkryli wiele niesamowitych stworzeń w głębokich wodach oceanów. Na przykład, ogromny i zróżnicowany świat zwierząt głębinowych został odkryty w pobliżu Rowu Izu-Ogasawara na południu Japonii.

Kaszaloty są również zdolne do nurkowania na głębokość ponad 2000 metrów w poszukiwaniu zdobyczy. Żerują na kałamarnicach głębinowych, które również mają niezwykłą zdolność przystosowania się do ekstremalnych warunków.

Najgłębszym stworzeniem morskim kiedykolwiek odkrytym przez ludzi jest ślimak znaleziony na głębokości 8300 metrów.

Naukowcy nadal badają oceany, ale wciąż skrywają one przed nami wiele tajemnic.

