Watykański badacz twierdzi, że da Vinci ukrył datę apokalipsy na swoim obrazie Jezusa

Legenda o słynnym XV-wiecznym polimacie Leonardo da Vinci, który przewidział koniec świata, odżywa po tym, jak odkryto nowe sekrety w jego arcydziele, Ostatniej Wieczerzy. Według naukowców obraz ten zawiera kod, który przewiduje katastrofalne wydarzenia, ale sama wiadomość pozostaje tajemnicą.

Wideo dnia

Znana watykańska badaczka, Sabrina Sforza Galizia, ogłosiła rozszyfrowanie tajnej wiadomości pozostawionej dla potomnych przez Da Vinci. Według niej wielki artysta przewidział koniec dni 21 marca 4006 roku. Uważa się, że ukrył tę wiadomość w swoim obrazie, aby uniknąć prześladowań, pisze IFLScience.

Może Cię to również zainteresować: Ukryty obraz znaleziony na obrazie słynnego belgijskiego artysty (zdjęcie)

Jednak treść tej wiadomości pozostaje tajemnicą. Galizia twierdzi, że rozwiązała "matematyczną i astrologiczną" zagadkę, która kryje się w zdaniu "Uwierz mi, bracie". Jej badania opierały się na analizie gobelinu z Ostatniej Wieczerzy, który został podarowany królowi Francji Ludwikowi XIII.

W dziele Leonarda da Vinci znanym jako Wizja końca świata, artysta przedstawił kataklizmiczne sceny ognia spadającego z nieba i wrzącego morza. Historycy postrzegają to jako jego osobiste poczucie nietrwałości wszystkiego i ogólnej uciążliwości ludzkiej egzystencji.

Martin Clayton, Head of Prints and Drawings w The Royal Collection Trust, powiedział, że prace te pokazują świadomość Leonarda o efemeryczności ludzkości i jego wiarę w jej powszechne zniszczenie.

Dla przypomnienia, stolarz w Stanach Zjednoczonych natknął się na niezwykłą ukrytą notatkę, która była ukryta przez ponad 45 lat podczas przebudowy starego domu zbudowanego w 1872 roku.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!