Ze względu na wysokie rachunki za media, wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. W ramach eksperymentu na TikTok inżynier opracował najtańszy sposób gotowania wody.

Wiele osób często używa czajników do gotowania wody, ale płyta grzewcza jest również opcją. Inżynier przeprowadził eksperyment, aby dowiedzieć się, ile kosztuje zagotowanie dwóch litrów wody w temperaturze pokojowej, donosi Express.co.uk.

Najpierw inżynier odkrył, że zagotowanie wody na kuchence kosztowało go około 2 pensów. Następnie użył czajnika elektrycznego do zagotowania tej samej objętości wody, co kosztowało go 3,5 pensa.

Chociaż czajniki mogą zużywać mniej energii do gotowania, różne ceny energii elektrycznej i gazu oznaczały, że płyta grzewcza była ogólnie tańsza. Może się to jednak różnić w zależności od gospodarstwa domowego.

Jeśli szukasz oszczędności energii, wybierz czajnik elektryczny. Jeśli szukasz oszczędności, wybierz płytę grzewczą.

Aby czajnik działał wydajnie, a rachunki były jak najniższe, należy go regularnie odkamieniać. Najskuteczniejszym sposobem czyszczenia czajnika jest użycie białego octu i wody, namoczenie go na noc, a następnie dokładne wypłukanie rano.

