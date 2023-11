Idealne na śniadanie: przepis na naleśniki z jabłkami

Te naleśniki od Shuby z pewnością przypadną do gustu małym smakoszom. Jeśli więc nie wiesz, co przygotować na śniadanie lub przekąskę dla swojego dziecka, to danie będzie doskonałym wyborem.

Składniki:

Mleko - 250 ml

Mąka pszenna - 200 g

Jaja kurze - 1 szt

Jabłka - 2 szt

Olej słonecznikowy - 25 ml

Proszek do pieczenia - 0,5 łyżeczki

Sól - do smaku

Cukier - do smaku

Mielony cynamon - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

Jabłka zetrzeć na tarce o drobnych oczkach

Jajka, cukier, sól, mleko i olej ubić mikserem. Dodawać porcjami mąkę i mieszać mikserem. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany.

Następnie dodać starte jabłka i cynamon i wymieszać. Usmaż naleśniki na suchej patelni

