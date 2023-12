Idealne na śniadanie: Jak zrobić puszyste naleśniki bananowe w 15 minut

Naleśniki bananowe to pyszny i delikatny deser, który można przygotować na śniadanie, lunch lub kolację. Do ich przygotowania należy użyć dojrzałych bananów, które będą słodsze i bardziej miękkie.

Wideo dnia

Przepis został udostępniony na stronie fayni-recepty. Aby uzyskać bardziej aromatyczne naleśniki, do ciasta można dodać skórkę z jednej cytryny lub pomarańczy. Jeśli chcesz, aby naleśniki były bardziej puszyste, dodaj do ciasta 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Aby zapobiec przypalaniu się naleśników, dobrze rozgrzej patelnię.

Przeczytaj również: Ekspert wymienił trzy produkty, które nie powinny znaleźć się w śniadaniu

Składniki:

2 dojrzałe banany

1 jajko

50 ml mleka

100 g mąki

100 ml oleju do smażenia

Przygotowanie:

Pokroić banany w plasterki. Podgrzać mleko, aż będzie ciepłe. W blenderze ubić banany, jajko i mleko na gładką masę. Stopniowo dodawać mąkę, kontynuując ubijanie. Umieść bananowe naleśniki na rozgrzanej patelni z olejem i smaż z obu stron na złoty kolor. Naleśniki bananowe podawać z ulubionymi dodatkami: miodem, kwaśną śmietaną, dżemem lub skondensowanym mlekiem.

Opcje przepisu

Naleśniki bananowe z czekoladą

Do ciasta dodać 2 łyżki kakao w proszku.

Naleśniki bananowe z jagodami

Dodaj do ciasta 100 g posiekanych owoców jagodowych (truskawek, malin, porzeczek itp.).

Naleśniki bananowe z orzechami

Dodaj do ciasta 50 g posiekanych orzechów (włoskich, laskowych, migdałów itp.).

Wcześniej naukowcy wyjaśnili, dlaczego nie należy przesadzać ze spożyciem jajek.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!