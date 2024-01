Idealne do piwa: przepis na chrupiące paluszki serowe w panierce

Grillowany lub smażony na patelni ser to obfita i aromatyczna przekąska, którą można przygotować w domu w kilka minut. To danie jest idealne do piwa, więc jeśli masz przyjaciół, zalecamy zrobienie tej przekąski. Lepki ser i chrupiąca bułka tarta tworzą idealne połączenie. Przepisem podzieliła się Shuba.

Wideo dnia

Składniki:

Ser gouda - 800 g

Jajka - 4 szt

Mleko - 4 łyżki

Mąka - 200 g

Płatki kukurydziane - 150 g

Olej - 600 ml

Przeczytaj również: Tylko jeden składnik i będziesz mieć domowy serek śmietankowy

Przygotowanie:

Wymieszaj jajka i mleko w misce do uzyskania gładkiej konsystencji. Wsyp mąkę i płatki kukurydziane na dwa oddzielne talerze. Pokrój ser na plastry o grubości 1-1,5 cm. Najpierw obtocz każdy kawałek w mące, następnie w jajku i mleku, a następnie w płatkach kukurydzianych. Na rozgrzanej patelni lub we frytkownicy z olejem smażyć paluszki serowe, po 2-3 na raz, na złoty kolor ze wszystkich stron. Odsączyć paluszki na ręcznikach papierowych, aby usunąć nadmiar oleju.

Sekrety smażonego sera:

Aby zapobiec rozerwaniu sera podczas panierowania, należy trzymać go w zamrażarce przez 30 minut.

Aby ser był bardziej chrupiący, panieruj go w dwóch warstwach.

Nie przegotuj sera, w przeciwnym razie stanie się suchy.

Polecamy również zapoznać się z naszym przepisem na kotlety z soczewicy.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!