Chrupiące i pikantne: jak pysznie ugotować dynię z boczkiem

Jesień to świetny czas na przyrządzanie większej ilości dań z dyni. Warzywo to zawiera dużą ilość witamin A i E, żelaza i kwasu foliowego.

Wideo dnia

Jeśli szukasz ciekawego przepisu na dynię, proponujemy upiec ją w piekarniku z boczkiem. Dodaj pieprz, sól i ulubione przyprawy, aby nadać jej pikantny smak.

Potrzebna będzie blacha do pieczenia, papier do pieczenia, 200 gramów smalcu, pół średniej wielkości dyni, sól, pieprz i ulubione przyprawy.

Czytaj również: Chrupiące frytki z piekarnika: domowy przepis

Jak gotować dynię w piekarniku z boczkiem

Umyj i obierz dynię. Pokrój ją na kawałki podobne do rustykalnych ziemniaków. Gotować we wrzącej wodzie przez 15 minut. Następnie wyjąć na talerz, odsączyć z nadmiaru wody i osuszyć. Opcjonalnie można obtoczyć kawałki dyni w bułce tartej.

Przełóż kawałki dyni do dużej miski. Doprawić kawałki dyni solą i pieprzem oraz posypać ulubionymi przyprawami, mieszając, aby równomiernie je obtoczyć. Następnie ułóż je na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem.

Na wierzchu kawałków dyni ułożyć grubo pokrojony boczek (o grubości 0,5 cm).

Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez 30-40 minut. Od czasu do czasu zaglądaj do piekarnika, aby upewnić się, że boczek się nie przypala. Jeśli są już upieczone, a dynia nie jest jeszcze gotowa, wystaw je wcześniej.

Sugerujemy przygotowanie pieczonej dyni z serem, prostego przepisu, który pokocha cała rodzina.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!