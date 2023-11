Gospodynie domowe mówią, jak szybko wysuszyć pranie w zimnych porach roku: life hack

Istnieją proste metody, aby przyspieszyć suszenie ubrań nawet w chłodnym pomieszczeniu bez użycia drogiej suszarki bębnowej, pisze Ukr.Media.

Suszenie prania w chłodne i deszczowe dni

Nie każdy wie, że można wpływać na czas suszenia prania. Przede wszystkim zależy to od rodzaju materiału, jego wielkości oraz warunków, takich jak temperatura i wilgotność.

Przykładowo, pralka z funkcją suszenia znacznie ułatwia życie. Nie trzeba rozwieszać prania ani czekać, aż wyschnie. Ale nie każdy ma taką pralkę w domu.

Większość ludzi ma zwykłą pralkę bez suszarki bębnowej. Ale nawet ona może zamienić się w suszarkę bębnową.

Suszenie prania w pralce

Jest to prosta i skuteczna sztuczka, którą każdy powinien znać. Pomoże Ci szybko wysuszyć ubrania, niezależnie od pogody.

Wszystko czego potrzebujesz to ręcznik. Im większy i grubszy, tym lepiej. Wystarczy włożyć go do bębna po zakończeniu prania, zamknąć drzwiczki i ustawić program wirowania. Im wyższa prędkość, tym lepszy efekt.

Po zakończeniu pracy pralki wyjmij ubrania do wyschnięcia, ponieważ wilgoć zostanie wchłonięta przez ręcznik. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, można użyć dwóch lub trzech ręczników.

Po prostu nie przeładowuj pralki. Wkładanie wszystkich ubrań do bębna jest bardzo złym pomysłem.

Suszenie prania bez pralki

Jeśli jesteś fanem tradycyjnego suszenia w suszarce bębnowej, mamy inne rozwiązanie.

Ten prosty trik nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów w postaci wody czy prądu. Jest to metoda znana naszym babciom, ale zapomniana przez nas, którą docenisz mając do czynienia z kocami, prześcieradłami, jeansami czy swetrami.

Sekret tkwi w tym, by od czasu do czasu przewrócić rzeczy na suszarce. Zapewni to równomierny przepływ powietrza i przyspieszy suszenie.

Najlepiej robić to co godzinę.

Suszenie awaryjne

Są chwile, kiedy trzeba coś natychmiast wysuszyć. W takich sytuacjach uratuje nas suszarka do włosów lub żelazko.

Korzystanie z kaloryfera nie jest jednak najlepszym pomysłem. Nie należy tego robić z kilku powodów.

Rachunki za ogrzewanie wzrosną. Dodatkowo w pomieszczeniu zrobi się chłodniej, ponieważ całe ciepło zostanie pochłonięte przez mokre ubrania.

Ponadto grzejnik często nie jest całkowicie czysty. Kurz, brud i inne zanieczyszczenia gromadzą się na żeberkach baterii.

