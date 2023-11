Płyn do zmiękczania tkanin zmniejsza twardość wody, nadaje praniu przyjemny zapach i neutralizuje elektryczność statyczną. Podczas prania z jego użyciem na włóknach tkanin tworzy się warstwa ochronna, która zapewnia im miękkość. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rodzaje tkanin można prać z użyciem płynu zmiękczającego.

Wideo dnia

Pisze o tym TSN.

Ręczniki

Ręczniki frotte są jednym z przykładów, w których nie zaleca się stosowania płynu zmiękczającego, ponieważ może to prowadzić do nieprzyjemnego zapachu i wilgoci po praniu. Tkanina traci swoją chłonność w wyniku kontaktu z produktem, co znacznie spowalnia proces suszenia.

Kaszmir i wełna

Kaszmir i wełna również nie powinny być traktowane płynem zmiękczającym, ponieważ może to zmienić ich teksturę i doprowadzić do utraty retencji ciepła. Ponadto płyn do zmiękczania tkanin może sprawić, że przedmioty wykonane z tych materiałów będą lepkie.

Jedwab.

Naturalny jedwab można prać w pralce w delikatnym cyklu, ale należy pamiętać, aby nie używać płynu zmiękczającego, ponieważ może on poplamić tkaninę.

Odzież sportowa

Odzież sportowa, która jest zwykle wykonana z tkanin odpornych na wilgoć, również nie powinna być traktowana płynem zmiękczającym. Może to prowadzić do utraty ich właściwości regulowania temperatury ciała i odpychania wilgoci od skóry.

Przeczytaj również: Dlaczego nie należy prać ubrań w gorącej wodzie?

Mikrofibra

Mikrowłókna używane na przykład do produkcji chusteczek czyszczących w ogóle nie tolerują kontaktu ze zmiękczaczem.

Stroje kąpielowe

Nie zaleca się również stosowania płynu zmiękczającego podczas prania strojów kąpielowych, bielizny elastanowej i odzieży korygującej, gdyż może to negatywnie wpłynąć na właściwości tych tkanin.

Podsumowując, napisaliśmy już, jak zrobić budżetowy detergent.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!