Triki odzieżowe, aby wyglądać idealnie

BLOG

Wideo dnia

Nieskazitelny wygląd to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o celebrytów. I nie chodzi tu tylko o konkretne typy ciała czy perfekcyjne rysy twarzy. Jak osiągają tak imponujący efekt?

Sekret tkwi w harmonijnej pracy stylistów, którzy umiejętnie podkreślają indywidualne preferencje i sprawiają, że zdjęcia wyglądają spektakularnie. Nie musisz jednak korzystać z pomocy profesjonalistów, by każdego dnia prezentować się odpowiednio i atrakcyjnie. Powiem ci, jakie techniki możesz zastosować samodzielnie. Nazywam się Anna Romanko i spędzimy razem następne 10 minut, poznając wszystkie sekrety.

Jak wyglądać najlepiej?

Z przyjemnością podzielę się życiowymi trikami, które pomogą Ci stworzyć wiele atrakcyjnych stylizacji na każdą okazję. Starannie przemyślany styl, który obejmuje wszystkie drobiazgi - od bielizny po akcesoria - z pewnością doda Ci pewności siebie.

Trik 1: Zdefiniuj swój własny styl

Może to brzmieć abstrakcyjnie, ale ten krok jest znacznie łatwiejszy niż się wydaje.

Podstawową zasadą jest powstrzymanie się od ślepego podążania za okresowymi i ulotnymi trendami w modzie. Trendy w świecie mody zmieniają się z pokazu na pokaz, a tylko prawdziwi eksperci potrafią trzymać rękę na pulsie. Jeśli chcesz wyglądać elegancko i wyrafinowanie, wypracuj swój własny styl.

Wybieraj ubrania, które do Ciebie pasują i upewnij się, że garnitur jest dopasowany do Twojej sylwetki, bluzka odpowiednio leży, a spodnie nie są zbyt krótkie. Jest to szczególnie ważne dla kobiet o pełniejszej sylwetce, które często wybierają ubrania o rozmiar mniejsze, co przy okazji jest dużym błędem.

Jeśli jeszcze nie zdecydowałaś, co i jak chcesz nosić, radzę zacząć od klasyki - jest naprawdę uniwersalna. Garnitury, białe bluzki, koszule i ołówkowe spódnice poniżej kolan pasują niemal każdemu i sprawiają, że stylizacja jest elegancka.

Nie zapominajmy o dodatkach - torebkach, biżuterii, apaszkach.

Dbaj o dobry stan swoich ubrań, fryzury, bielizny, butów i makijażu, bo schludność dodaje urody o wiele bardziej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zużyte buty, zła fryzura, brudna lub niestylizowana sukienka całkowicie zniekształcają obraz i nie ma znaczenia, ile tysięcy hrywien masz na sobie.

Jeśli rzeczy nie podkreślają sylwetki, nie ma sensu trzymać ich w szafie. Nie wahaj się odrzucić wszystkiego, co nie wygląda na Tobie idealnie i wybieraj modele, które podkreślą wszystkie Twoje atuty.

Nie zapominaj o tym, jak ważna jest bielizna dobrej jakości.

Wygodny biustonosz i komfortowe majtki nie tylko podniosą twoją wiarę w swoje piękno i seksualność, ale także sprawią, że będziesz się dobrze czuła na swoim ciele. Nasze sklepy oferują różnorodne biustonosze, które pasują do każdego dekoltu, dzięki czemu bielizna jest niewidoczna pod ubraniem.

Możesz również zamówić ręcznie robioną bieliznę w odpowiedniej cenie, która będzie dokładnie dopasowana do twoich wymiarów.

Trik 2: Ograniczona podstawowa garderoba jest bardziej skuteczna niż setki dodatkowych przedmiotów

Czasami zdarza się, że twoja szafa jest przepełniona spódnicami, spodniami i bluzkami, ale wybór czegoś do noszenia jest problemem.

Dotyczy to wielu kobiet, nie martw się, nie jesteś sama. Musisz tylko wziąć się w garść i oczyścić swoją szafę ze śmieci. Zgadza się - ze śmieci, czyli rzeczy przestarzałych lub takich, które spełniły już swoje zadanie. Nie nosisz ich, bo na przykład zrezygnowałaś z tego stylu lub po prostu je zużyłaś... Dlaczego te rzeczy Ci przeszkadzają? Nie ma dla nich miejsca w Twojej szafie, prawda?

Ubrania mają swoją datę ważności.

Przejrzyj zawartość swojej szafy i pożegnaj się, sprzedaj lub wyrzuć rzeczy, których nie nosiłaś od ponad roku.

Z tego, co zostało, możesz stworzyć podstawową garderobę.

Co oznacza podstawowa garderoba? Jest to kolekcja kilku elementów odzieży, które idealnie do siebie pasują.

Te elementy garderoby powinny być połączone pod względem stylu i koloru.

Na przykład, w zależności od wydarzenia, pory dnia, pogody, a nawet nastroju, można połączyć bluzkę ze spodniami, spódnicą lub dżinsami. Aby Twoje stroje wyglądały na kompletne, uzupełnij je odpowiednimi akcesoriami!

Trik 3: Wybierz jedną drogą rzecz zamiast dziesięciu tanich

Czasami tak się dzieje: wchodzisz do sklepu, nie znajdujesz niczego "wow" lub "chcę", więc kupujesz coś niezbyt drogiego, aby nie wyjść z pustymi rękami. Jest to jednak błąd. Tanie rzeczy są wykonane z cienkich materiałów niskiej jakości, zużywają się szybciej niż można się nimi znudzić...

Trik 4: Eksperymentuj z różnymi teksturami

Aby nadać swojemu wyglądowi niepowtarzalny charakter, łącz ze sobą różne materiały, takie jak prążkowana dzianina, skóra, koronka i jedwab. Na przykład, sugeruję uzupełnienie jedwabnej sukienki grubym swetrem lub oversizową kurtką. Latem możesz wykorzystać dżins w połączeniu z koronką, satyną lub wysokiej jakości cienką bawełną. Jeśli chcesz stworzyć delikatny look, nie wychodź poza jeden schemat kolorystyczny. Soczyste odcienie sprawią, że stylizacja będzie bardziej odważna.

Trik 5: Umiejętnie dobierajkombinacje kolorów

Różne elementy stroju w tym samym stylu powinny harmonijnie współgrać ze sobą za pomocą wybranych kolorów.

Zalecam wybranie 2-3 podstawowych kolorów i użycie ich w stroju, akcesoriach i makijażu. Monochromatyczna gama wygląda szczególnie imponująco. Używaj naturalnych i pastelowych odcieni, a także wszystkich jasnych kolorów w życiu codziennym. Nawiasem mówiąc, stylizacja w bieli lub beżu - bez żadnych innych kolorów - wygląda po prostu wspaniale.

Trik 6: Powstrzymaj się od podkreślania marek

Ogromne litery znanej marki na ubraniach, torbach czy butach wyglądają niesmacznie. Wysokiej jakości i prosty przedmiot jest o wiele bardziej elegancki niż ten z krzykliwym logo. Jeśli chcesz kupić torebkę lub inne akcesorium znanej marki, radzę wybrać klasyczne modele. Są uniwersalne i posłużą przez wiele sezonów.

Ostrzegam też, że niskiej jakości podróbki bardzo szybko tracą swój wygląd, więc nie trać na nie pieniędzy.

Trik 7: Powstrzymaj się od zbyt wielu szczegółów

Jak wyglądać luksusowo? Luksusowy wygląd nie zależy od ceny rzeczy, ale od dobrego kroju, wysokiej jakości tkanin, nienagannego dopasowania i sposobu, w jaki różne elementy współgrają ze sobą. Aby stworzyć stylowy wygląd, kluczową sztuczką jest staranny dobór akcesoriów i butów.

Unikaj przytłoczenia szczegółami! Spektakularne kolczyki, nietypowy pasek i lakoniczna fryzura w zupełności wystarczą. Nawiasem mówiąc, legendarna Coco Chanel dała dziewczynom jedną dobrą radę na ten temat: przed wyjściem z domu spójrz uważnie w lustro i usuń jeden element.