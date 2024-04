Owoce, które zapobiegają utracie wagi

Owoce i jagody są doskonałym substytutem deseru dla każdego, kto traci na wadze. Wybierz dowolne sezonowe, które lubisz, jeśli nie ma indywidualnych przeciwwskazań i bolesnych objawów. Porcja 200-300 gramów w pierwszej połowie dnia będzie wystarczająca. Idealna pora na owoce to drugie śniadanie.

Następny jest tekst w języku oryginalnym

Lifehack dla osób na diecie – nie zwracaj uwagi na kaloryczność produktu. Tak jestem poważny! Pytanie nie dotyczy kalorii, ale zdolności owoców do podnoszenia poziomu insuliny we krwi. Oznacza to, że powinniśmy wybierać owoce o niskim indeksie glikemicznym i insulinowym – te dwie liczby są ważniejsze niż kaloryczność produktu.

Anty-ocena owoców na odchudzanie:

Arbuz

Melon

Winogrono

Brzoskwinie

Mango.

⠀Te owoce pomogą Ci schudnąć.

Weźmy na przykład arbuza. Ta jagoda jest niskokaloryczna, dlatego często ją wybieramy. Ale tak naprawdę indeks glikemiczny arbuza jest dokładnie taki sam, jak francuskiej bagietki czy frytek. Zdolność arbuza do podnoszenia poziomu glukozy we krwi jest zdumiewająca, a im wyższa zawartość glukozy, tym więcej insuliny i mniejsza zdolność organizmu do spalania tłuszczu.

⠀Jeśli jemy owoce podnoszące insulinę, to niezależnie od tego, jak bardzo orzemy na siłowni, niekończące się skoki insuliny w ciągu dnia nie dadzą nam szansy na uzyskanie upragnionego rezultatu. Tylko przy niskim poziomie insuliny możemy schudnąć.