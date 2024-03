To najskuteczniejszy sposób zapamiętywania informacji: naukowcy ujawnili sekret

Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wkuwanie jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem zapamiętywania informacji.

Naukowcy z Temple University i University of Pittsburgh odkryli, że wkuwanie materiału może być nieskuteczne w zapamiętywaniu informacji.

Zamiast tego, różnorodność i zmiana scenerii mogą mieć bardziej pozytywny wpływ na proces uczenia się. Pisze o tym The Week.

Podczas eksperymentów uczestnikom pokazywano pary obiektów i scen, przy czym obiekty czasami pozostawały takie same, a sceny wokół nich zmieniały się. Okazało się, że nasze mózgi lepiej zapamiętują informacje, gdy istnieje pewna różnorodność. Tak więc oglądanie tego samego obiektu w różnych scenach pomaga nam lepiej go zapamiętać.

Emily Cowan, jedna z uczestniczek badania, podkreśla, że czas i różnorodność odgrywają kluczową rolę w procesie zapamiętywania. Porównując efekt powtarzania ze zmianą i urozmaiceniem, naukowcy doszli do wniosku, że te ostatnie czynniki przyczyniają się do najbardziej efektywnego zapamiętywania.

Rozłożenie czasu między zajęciami i wprowadzenie różnorodności do studiowanego materiału może mieć znaczący wpływ na zapamiętywanie. Cowen zachęca nauczycieli i uczniów do ponownego rozważenia tradycyjnych metod nauczania i zwrócenia większej uwagi na różnorodność i zmieniające się podejście do nauki.

