Te pokarmy nigdy nie powinny być spożywane na pusty żołądek: mogą powodować problemy żołądkowe

Wiele osób decyduje się na szybką przekąskę w biegu, aby rozpocząć dzień, nie myśląc o tym, jakie pokarmy wprowadzają do swojego organizmu. Niestety, pójście na łatwiznę może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Wideo dnia

Eksperci wymienili 5 produktów, których nie zaleca się spożywać na pusty żołądek, ponieważ mogą one prowadzić do problemów zdrowotnych.

Przeczytaj także: Ekspert wymienił trzy pokarmy, które nie powinny znaleźć się w śniadaniu

Pokarmy te obejmują owoce cytrusowe: zawarte w nich kwasy mogą stymulować produkcję kwasu żołądkowego, co może prowadzić do problemów żołądkowych, takich jak wrzody lub zapalenie żołądka.

Zgaga i spowolniony metabolizm są również możliwymi konsekwencjami jedzenia cytrusów na pusty żołądek.

Guawa i pomarańcze to owoce o wysokiej zawartości kwasu cytrynowego i należy ich unikać.

Jogurt - ponieważ żołądek zawiera już kwas żołądkowy, który pomaga rozkładać żywność, kwas mlekowy z jogurtu może być nieskuteczny lub prowadzić do refluksu kwasu, jeśli jest spożywany na pusty żołądek.

Kawa również zwiększa poziom kwasowości w organizmie. Picie kawy na pusty żołądek może prowadzić do niestrawności i zgagi przez cały dzień. Lepiej jest zjeść coś przed wypiciem kawy.

Pikantne potrawy zwiększają produkcję kwasu żołądkowego, co może prowadzić do problemów trawiennych. Kapsaicyna zawarta w ostrej papryce może podrażniać żołądek.

Banany zwiększają poziom magnezu we krwi, co może mieć negatywny wpływ na serce. Zawierają 25% cukru, co może prowadzić do nagłego przypływu energii, a następnie do wyczerpania. Mogą również powodować problemy jelitowe.

Wcześniej ekspert ds. żywienia Laura Burak ostrzegała, które produkty spożyw cze są najbardziej szkodliwe na śniadanie.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!