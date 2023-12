Figowce to popularne rośliny domowe, które nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Aby jednak dobrze rosły i rozwijały się zimą, ważne jest przestrzeganie pewnych zasad.

Fikusy nie potrzebują nawozów zimą. Będą one potrzebne dopiero w aktywnej fazie wzrostu, która rozpoczyna się wiosną, pisze portal Na Pensioni.

Fikusy potrzebują wystarczającej ilości światła. Jeśli go zabraknie, łodygi roślin będą cienkie i słabe. Ponadto fikus może rozwijać się tylko z jednej strony, jeśli nie ma pełnego dostępu do wszechstronnego światła. Ważne jest, aby unikać bezpośredniego nasłonecznienia liści fikusa, ponieważ może to spowodować oparzenia.

Fikusy nie lubią zmian temperatury i przeciągów. Optymalna temperatura dla ich wzrostu wynosi 20-25 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura spadnie do 16 stopni, fikus może zrzucić liście.

Wilgotność powietrza również powinna być wysoka. Aby zwiększyć wilgotność wokół fikusa, można okresowo spryskiwać go wodą o temperaturze pokojowej z butelki z rozpylaczem.

Fikusy należy podlewać regularnie, ale nie nadmiernie. Ziemia w doniczce powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Zimą, gdy temperatura powietrza spada, należy ograniczyć podlewanie. Jeśli temperatura powietrza nie przekracza 16 stopni, figowiec można podlewać raz na 10 dni.

Najczęstsze błędy podczas pielęgnacji fikusów zimą

Nadmierne podlewanie. Może to prowadzić do gnicia korzeni i śmierci rośliny.

Niewystarczające oświetlenie. Może to spowodować, że łodygi rośliny staną się cienkie i słabe, a liście staną się małe i blade.

Zmiany temperatury i przeciągi. Może to prowadzić do opadania liści.

