Jeśli nie masz dużo miejsca: jak kompaktowo przechowywać buty

Wraz z nadejściem ciepła nadszedł czas, aby stopniowo pożegnać się z zimową garderobą i przygotować ją na kolejny zimny sezon. Przed schowaniem ciepłych ubrań należy je dokładnie wyprać i wysuszyć.

Jeśli masz dużo rzeczy, zwłaszcza butów zimowych, a Twoja szafa jest niewielka, istnieją sztuczki, które pomogą Ci przechowywać je kompaktowo i schludnie, oszczędzając miejsce. Te życiowe triki zostały udostępnione UNIAN.

Buty zimowe można przechowywać na niskich półkach, umieszczając jeden but palcami do ściany, a drugi piętą do ściany.

Wysokie buty można również umieścić na niskich półkach, ze zwiniętym kawałkiem kartonu w środku, aby zachować ich kształt. Jeden but należy umieścić piętą przy ścianie, a drugi palcami przy ścianie.

Zimowe trampki można kompaktowo umieścić na niskich i głębokich półkach. W takim przypadku pięta jednego buta powinna być oparta o ścianę, na palcach należy umieścić kawałek tektury (lub użyć pokrowców na buty), a pięta drugiego buta powinna być umieszczona na górze.

Gdy buty zostaną starannie ułożone, należy powiesić obok nich środek odstraszający owady.

Stosując się do tych prostych wskazówek, będziesz w stanie odpowiednio zorganizować przestrzeń w szafie i ochronić swoją zimową garderobę przed uszkodzeniem podczas przechowywania.

