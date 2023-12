Jedz i chudnij: jakie pokarmy możesz jeść w nocy

Wiele osób, chcąc szybko schudnąć i wyglądać atrakcyjnie, ucieka się do ekspresowych diet lub nawet postu. Jest to jednak błędne postępowanie, ponieważ ograniczenie kalorii lub post mogą spowolnić metabolizm, co może prowadzić do znacznego przyrostu masy ciała po zakończeniu eksperymentów.

Oto pokarmy, które pomagają schudnąć.

Jeśli chodzi o pokarmy, które można spożywać w nocy, znana dietetyk Rebecca Ditkoff zaleca zwracanie uwagi na węglowodany. Promują one produkcję insuliny, która zwiększa poziom melatoniny w mózgu, sprzyjając szybkiemu zasypianiu i głębokiemu snu. Połączenie węglowodanów i białka pomaga obniżyć poziom hormonów głodu, zapewniając uczucie sytości przez całą noc. Białko jest również ważne dla zaspokojenia głodu i prawidłowej utraty wagi.

Na kolację zaleca się spożywanie takich produktów jak sfermentowane produkty mleczne (kefir, jogurt naturalny), niskotłuszczowy twaróg, żółtko jaja, drób (filety z indyka i kurczaka), grejpfrut, ryby morskie, awokado i duszone warzywa. Do diety można również dodać słodkie i kwaśne owoce jagodowe, takie jak wiśnie, jagody i maliny.

Jeśli chodzi o napoje, można pić sok ananasowy, sok grejpfrutowy, zieloną herbatę, herbatę rumiankową, herbatę imbirową, kefir, wodę z octem jabłkowym, mleko z kurkumą i czarnym pieprzem oraz sok winogronowy na noc.

