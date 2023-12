Siedem silniejszych burz magnetycznych spodziewanych w grudniu: kalendarz niebezpiecznych dat

Oczekuje się, że do końca roku Ziemię nawiedzi jeszcze 7 silnych burz geomagnetycznych o sile od 3 do 6 punktów. Silne burze magnetyczne mogą mieć wpływ na osoby uzależnione od pogody i cierpiące na choroby przewlekłe.

Burze magnetyczne to krótkotrwałe wahania pola magnetycznego Ziemi spowodowane wiatrem słonecznym. Wiatr słoneczny to strumień naładowanych cząstek, które powstają w koronie słonecznej. Kiedy wiatr słoneczny dociera do Ziemi, wchodzi w interakcję z ziemskim polem magnetycznym, powodując jego wahania.

Według meteoagent, 13 grudnia na Ziemi trwa czteropunktowa burza magnetyczna, która jutro spadnie do trzech punktów, a następnego dnia ponownie osiągnie indeks K 4.

18 grudnia ponownie spodziewana jest czteropunktowa burza geomagnetyczna, a 19 grudnia jej siła osiągnie 5 punktów (czerwony poziom zagrożenia).

Kolejna silna burza prognozowana jest na 22 grudnia - indeks K 5, a 23 grudnia jej siła spadnie do 4 punktów (średnia intensywność). Ostatnia burza geomagnetyczna ma wstępnie wystąpić 31 grudnia, w Sylwestra.

Kalendarz burz geomagnetycznych do końca roku

Jak burza magnetyczna wpływa na ludzi

Burze magnetyczne mogą wpływać na ludzi na wiele różnych sposobów. U niektórych osób mogą powodować objawy takie jak

Bóle głowy

Zmęczenie

bezsenność

depresja

Agresja

Problemy z koncentracją

Zmiany częstości akcji serca

Zmiany ciśnienia krwi

Problemy z oddychaniem

Problemy z trawieniem

W rzadszych przypadkach burze magnetyczne mogą powodować poważniejsze problemy, takie jak

Zaostrzenie chorób przewlekłych

Arytmia

Udar mózgu

Atak serca

Wpływ burz magnetycznych na daną osobę zależy od wielu czynników, w tym: czasu trwania i intensywności burzy magnetycznej, wieku osoby, stanu zdrowia itp.

Najbardziej podatne na skutki burz magnetycznych są:

osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, takie jak choroby układu krążenia, astma lub alergie

Osoby cierpiące na depresję lub inne zaburzenia psychiczne

Osoby z ciałem wrażliwym na pola magnetyczne

Co robić podczas burz magnetycznych

Oto kilka wskazówek, jak zmniejszyć wpływ burz magnetycznych na zdrowie:

Jak najwięcej odpoczywać. Pij dużo wody. Unikaj kofeiny i alkoholu. Słuchaj relaksującej muzyki. Pij kojące herbaty ziołowe. Jeśli odczuwasz ból głowy, zażyj środki przeciwbólowe.

Ważne! Jeśli doświadczasz objawów, które mogą być spowodowane burzą magnetyczną, ważne jest, aby udać się do lekarza. Lekarz może pomóc ustalić, czy masz wrażliwość magnetyczną i zalecić sposoby zmniejszenia wpływu burz magnetycznych na twoje zdrowie.

