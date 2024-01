Eksperci wyjaśniają, dlaczego zimą nie należy suszyć ubrań na akumulatorze

Wiele osób doświadczyło pleśni w swoich domach, a wiele osób nieumyślnie pogarsza sytuację poprzez nieprawidłowe suszenie ubrań w pomieszczeniach. Obejmuje to suszenie ubrań na grzejniku.

Jednym z kluczowych sposobów na uniknięcie pleśni i walkę z wilgocią jest prawidłowe suszenie prania. Eksperci twierdzą, że suszenie ubrań na grzejnikach nie tylko blokuje ciepło, ale także uniemożliwia cyrkulację powietrza, zgodnie z Express.co.uk.

Uwalnia również duże ilości pary wodnej do domu, gdy ubrania wysychają, co może prowadzić do kondensacji.

Susz ubrania na zewnątrz, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli musisz suszyć ubrania w pomieszczeniu, użyj suszarki. Podczas suszenia ubrań w pomieszczeniu otwórz okno lub drzwi, aby zwiększyć wentylację.

Wieszanie ubrań nad grzejnikami może powodować rozwój pleśni. Pleśń może powodować różnego rodzaju uszkodzenia, w tym plamy na lakierze, nie wspominając o alergenach, które może wytwarzać.

Może również zwiększyć koszty rachunków za ogrzewanie. Wieszanie ubrań na grzejniku uniemożliwi mu ogrzanie domu, co oznacza, że kocioł będzie musiał pracować ciężej.

Przypominamy, że wiele osób ma tendencję do prania ubrań w niskich temperaturach, aby oszczędzać wodę i energię elektryczną. Eksperci ostrzegają jednak, że może to być szkodliwe dla zdrowia.

