Eksperci wyjaśniają, jak łatwo pozbyć się tłuszczu z drzwiczek piekarnika

Czyszczenie drzwiczek piekarnika może być często jedną z najbardziej frustrujących części kuchni. Istnieje jednak prosty sposób na trwałe usunięcie uporczywych brązowych plam z tłuszczu.

Mowa o tabletkach do mycia naczyń. Według Express.co.uk, są one wykonane ze skoncentrowanego detergentu do zmywarek, co oznacza, że bez problemu poradzą sobie z uporczywymi plamami z jedzenia.

Tabletki mają również powierzchnię ścierną, co oznacza, że można łatwo pozbyć się plam bez spędzania długiego czasu na szorowaniu drzwiczek piekarnika. Większość tabletek do mycia naczyń nie jest też droga.

Wszystko czego potrzebujesz to ciepła woda, ściereczka z mikrofibry i tabletka do mycia naczyń. Najpierw wlej ciepłą wodę do małej miski. Otwórz drzwiczki piekarnika i ostrożnie zanurz dolną część tabletki do mycia naczyń w misce.

Upewnij się, że tabletka nie pozostaje w misce zbyt długo, ponieważ może zacząć się rozpuszczać. Po zanurzeniu przetrzyj tabletką wnętrze szyby piekarnika.

Gdy roztwór do mycia naczyń dostanie się na szklane drzwiczki, użyj ściereczki z mikrofibry, aby wyczyścić drzwiczki piekarnika, a plamy powinny zacząć znikać.

