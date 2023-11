Jedzenie śniegu może wydawać się dziwnym pomysłem, ale może on być świetnym substytutem wody w przypadku jej braku. Chociaż śnieg składa się zasadniczo z kryształków lodu i wody, bezpieczeństwo jego spożycia może zależeć od kilku czynników.

Eksperci z Science Notes przedstawili naukowe wyjaśnienie tego, czym tak naprawdę jest śnieg i co się stanie, jeśli go zjesz.

Należy zauważyć, że spożywanie czystego śniegu jest ogólnie bezpieczne. Jednak nawet najbielszy śnieg może zawierać pewne zanieczyszczenia.

Jaki rodzaj śniegu jest bezpieczny do spożycia

Należy unikać śniegu, który niesie ze sobą wysokie ryzyko infekcji. Śnieg absorbuje substancje chemiczne ze środowiska, a wiele organizmów żyje w śniegu. Każdy kolor inny niż nieskazitelna biel jest czerwoną flagą - jest niebezpieczny.

Na kolor śniegu mogą wpływać glony, zanieczyszczenia, kurz, pyłki lub inne źródła. Mogą one wywołać chorobę. Unikaj również pierwszego śniegu, który spadnie, ponieważ zbiera on najwięcej brudnych cząstek z powietrza.

Jak bezpiecznie zbierać śnieg, jeśli nie masz dostępu do wody

Wędrowcy, myśliwi i alpiniści na całym świecie regularnie używają śniegu jako głównego źródła wody bez żadnych problemów. Możesz zbierać czysty śnieg nawet jeśli mieszkasz w mieście.

Jeśli pada śnieg, wystarczy zebrać go świeżo z nieba do dużego, czystego garnka lub miski. Jeśli śnieg już spadł, można usunąć jego wierzchnią warstwę i zeskrobać go ze środka, aby zamienić go w wodę. Unikaj śniegu, który miał kontakt z roślinami lub glebą.

Zanieczyszczenia w śniegu

Płatek śniegu to kryształ wody. Krystalizacja oczyszcza wodę, więc każdy płatek śniegu jest bardzo czysty, z wyjątkiem środka, który może zawierać pył. Jednak śnieg spadający z chmur na ziemię zbiera cząsteczki w powietrzu. Kiedy śnieg leży na ziemi, osiadają na nim zanieczyszczenia i rozwijają się w nim różne niebezpieczne organizmy.

Charakter zanieczyszczeń w śniegu różni się w zależności od miejsca jego opadów. Śnieg w pobliżu miasta może zawierać więcej pozostałości emisji samochodowych, podczas gdy śnieg na polu może zawierać więcej pyłu. Śnieg w pobliżu drogi zawiera emisje z pojazdów i ewentualnie sól drogową lub inne środki do obróbki powierzchni. Nie wszystko, co wchłania śnieg, jest szkodliwe dla zdrowia, ale może zawierać nieprzyjemne substancje chemiczne.

Jedzenie śniegu

Czysty śnieg to woda w stanie stałym, ale jeśli myślisz o jedzeniu go w celu nawodnienia, zastanów się jeszcze raz. Woda ma wysoką pojemność cieplną, więc organizm zużywa znaczną ilość energii, aby stopić ją ze stanu stałego do ciekłego. Spalanie energii wymaga wody z rezerw już znajdujących się w organizmie. Zużywasz więcej wody niż przyjmujesz, więc jedzenie śniegu powoduje odwodnienie.

Oczywiście używanie śniegu jako źródła wody jest całkowicie w porządku, jeśli roztopisz go do postaci płynnej, a następnie wypijesz. Najlepiej byłoby go zagotować i przefiltrować, ponieważ topniejący śnieg nie zabija mikroorganizmów, które w nim żyją.

Wcześniej naukowcy wyjaśnili, czy woda deszczowa jest bezpieczna do picia.

