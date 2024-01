Storczyki mają długi, luksusowy okres kwitnienia, który trwa od sześciu do dziesięciu tygodni. Istnieją jednak sposoby, aby roślina doniczkowa zakwitła ponownie.

Wideo dnia

Kluczem do pielęgnacji storczyków jest środowisko. Zostało to zgłoszone przez Express.co.uk.

Przycinanie

Po opadnięciu kwiatów można zachęcić je do ponownego zakwitnięcia w następnym sezonie, odcinając całą łodygę kwiatową i kontynuując pielęgnację jak zwykle. Aby przyciąć storczyki, znajdź węzeł pod najniższym kwitnącym kwiatostanem i przytnij tuż nad nim.

Zobacz także: Mogą być szkodliwe dla zdrowia: których kwiatów nie należy trzymać w domu

Nawóz

Profesjonaliści zalecają stosowanie nawozów do storczyków. Na rynku dostępnych jest wiele różnych marek nawozów do roślin domowych, ale należy upewnić się, że są one odpowiednie dla danej odmiany kwiatów.

Środowisko

Rośliny te należy zawsze sadzić w specjalnym kompoście do storczyków na bazie kory, który sprzyja rozwojowi korzeni i drenażowi. Storczyki pobierają większość wilgoci z powietrza, więc preferują wysoką wilgotność.

Woda

Storczyki należy podlewać ostrożnie, ponieważ nadmierne podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni. Jeśli korzenie wyglądają na brązowe, należy je dobrze namoczyć w wodzie, ale jeśli są zielone, nie trzeba ich podlewać.

Przypominamy, że niedoświadczeni ogrodnicy popełniają wiele błędów podczas pielęgnacji orchidei. Dlatego powiedzieliśmy Ci, jak prawidłowo uprawiać te piękne kwiaty, aby cieszyć się długim i obfitym kwitnieniem.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!