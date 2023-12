Przez wiele lat panowało przekonanie, że herbata w torebkach nie może być zdrowa, a herbata liściasta w pięknych pudełkach jest zawsze elitarna. Jednak ekspert Sarah Martinelli, współwłaścicielka firmy herbacianej w Boulder w Kolorado, ujawnia niuanse tego tematu.

Zostało to zgłoszone przez ICTV Fakty. Według Martinelli, różnica między herbatą liściastą a herbatą w torebkach polega na sposobie jej pakowania. Herbata w torebkach jest już zapakowana w odmierzone porcje do szybkiego zaparzenia jednej filiżanki, podczas gdy herbata liściasta wymaga samodzielnego odmierzenia i zaparzenia w czajniczku.

Chociaż kiedyś uważano, że paczkowana herbata może być gorszej jakości, Martinelli twierdzi, że nowoczesna technologia umożliwia produkcję wysokiej jakości herbat w torebkach.

Istnieje wyraźna różnica w smaku: luźna herbata liściasta może mieć lepszy smak ze względu na możliwość odpowiedniego namoczenia w dużej objętości. Jednakże, według eksperta, różnica w smaku jest minimalna, chyba że jesteś prawdziwym smakoszem herbaty.

Martinelli zaleca wybieranie większych torebek, ponieważ pozwalają one lepiej wydobyć aromat i smak herbaty. Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne, podkreśla ona, że są one takie same, jeśli wybierze się wysokiej jakości herbatę w dowolnej formie.

Martinelli radzi również uprościć proces wyboru herbaty i zaufać swoim kubkom smakowym, nie skupiając się wyłącznie na cenie. Jej zdaniem jakość herbaty zależy od wielu czynników, a cena nie zawsze determinuje jej jakość.

