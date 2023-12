Ekspert wymienia 7 najlepszych przekąsek na 'spalanie tłuszczu'

Zdrowe przekąski między posiłkami mogą pomóc utrzymać szczupłą sylwetkę i przyspieszyć proces odchudzania. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią żywność, która pomoże zachować równowagę.

Eksperci z Eat This Not That powiedzieli nam, które przekąski są najbardziej skuteczne w spalaniu tłuszczu.

Świeże warzywa z hummusem

Hummus, zrobiony z puree z ciecierzycy, jest bogaty w białko roślinne. Połączenie warzyw z hummusem tworzy pożywną i sycącą przekąskę. Warzywa zawierają błonnik, który pomaga spalać tłuszcz.

Mieszanka orzechów i suszonych owoców

Orzechy i suszone owoce są dobrym źródłem białka i błonnika. Zawierają również zdrowe tłuszcze, które pomagają się najeść.

Jogurt grecki z jagodami

Jogurt grecki jest bogaty w białko i probiotyki. Jogurt może hamować apetyt, przyspieszać metabolizm i pomagać w utracie wagi. Jagody dodają błonnika.

Jabłka z masłem orzechowym

Jabłka zawierają błonnik, a masło orzechowe białko i zdrowe tłuszcze. Ta przekąska jest bogata w składniki odżywcze, które pomogą Ci poczuć się sytym.

Twarożek

Twarożek jest dobrym źródłem białka. Jest niskokaloryczny i pełen smaku, co czyni go świetną przekąską.

Tosty z awokado i jajkiem

Awokado zawiera zdrowe tłuszcze, a jajka białko. Ta przekąska zapewnia idealną równowagę składników odżywczych.

Zdrowe bułki

Bułki z indykiem i serem to niskokaloryczna przekąska o wysokiej zawartości białka. Dodaj plasterki ogórka, aby uzyskać dodatkowy zastrzyk smaku.

