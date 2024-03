Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports wykazało, że drzewo kakaowe, z którego rosną ziarna kakaowca, prawdopodobnie rozpoczęło swoją podróż z Amazonii 5000 lat temu. Rozprzestrzeniło się na inne regiony poprzez migrację ludzi i szlaki handlowe.

"Ludzie od dawna transportowali i handlowali roślinami, przyczyniając się do ewolucji udomowionych upraw" - piszą autorzy badania. Kakaowiec pochodzi z neotropikalnej części Ameryki Południowej. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat jego udomowienia i wykorzystania w tych regionach, donosi Newsweek.

Zespół naukowców, kierowany przez Claire Lano, dokładnie zbadał 352 fragmenty ceramicznych garnków w wieku od 5900 do 400 lat, znalezionych w Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Belize i Panamie.

Analizując DNA starożytnego kakao, zidentyfikowali trzy szczepy genetyczne. Pozwoliło im to zbadać, w jaki sposób szczepy te były hodowane i rozprzestrzeniane między różnymi kulturami. Okazało się, że ziarna kakaowca były znacznie bardziej rozpowszechnione między różnymi kulturami, niż wcześniej sądzono.

Obecnie czekolada jest jednym z najpopularniejszych produktów na świecie. A drzewo kakaowe, z którego jest wytwarzana, jest nadal jedną z najważniejszych upraw na naszej planecie. Jego naukowa nazwa, Theobroma cacao, dosłownie oznacza "pokarm bogów".

Jednak kakaowiec stoi w obliczu wielu zagrożeń, takich jak choroby i zmiany klimatyczne. Naukowcy twierdzą, że znajomość jego historii genetycznej i różnorodności pomoże im sprostać tym wyzwaniom.

Nowe odkrycia pokazują, że po udomowieniu w Amazonii 5000 lat temu, drzewo kakaowe szybko rozprzestrzeniło się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Aż do tego badania szczegóły jego dystrybucji, a także jego wykorzystanie w różnych kulturach, pozostawały nieznane.

Odkrycia zapewniają również nowy wgląd w różne odmiany drzewa kakaowego i sposób ich dywersyfikacji.

Obecnie istnieje 11 różnych odmian kakaowca. W badaniu naukowcy odkryli "wysoki poziom różnorodności genetycznej wśród starożytnych szczepów", co wskazuje, że różne populacje krzyżowały się ze sobą.

"Zaobserwowaliśmy, że już w środkowym holocenie w Ameryce Południowej doszło do intensywnego mieszania genetycznego między odległymi geograficznie populacjami kakao, co stymulowało adaptację T. cacao do nowych warunków" - piszą autorzy badania.

Środkowy holocen obejmuje okres od 4000 do 6000 lat temu.

"Ta złożona historia udomowienia kakao stworzyła podstawę współczesnych populacji drzew kakaowych, a jej zrozumienie może pomóc nam lepiej zarządzać ich zasobami genetycznymi" - twierdzą autorzy.

Badanie to jest ważnym krokiem w zrozumieniu pochodzenia i ewolucji jednego z ulubionych produktów spożywczych na świecie.

