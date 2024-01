Dlaczego ludzie wieszają dzwonki na drzwiach wejściowych: ludowe wierzenia i przesądy

Według przesądów dzwonek w domu to talizman, który chroni przed przeciwnościami losu i przyciąga szczęście. Wierzyli w to nasi przodkowie i jest to często pokazywane w popkulturze.

Dzwonek to nie tylko piękny element dekoracyjny, ale także talizman, który może przynieść szczęście i chronić przed przeciwnościami losu. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce na dzwon i postępować zgodnie ze znakami, pisze vcf.vn.ua.

Główne znaki dotyczące dzwonka w domu:

Zaleca się powiesić go w pobliżu drzwi wejściowych, aby domownicy i goście przekraczali próg z jasnymi myślami, nie nosili w sobie złości i negatywności.

Jeśli ktoś był chory w domu, gospodyni musiała zadzwonić dzwonkiem trzy razy, przynosząc szybki powrót do zdrowia.

Dzwonek sygnalizował ważne wydarzenie - ślub, narodziny dziecka, imieniny, wzywając wszystkich krewnych i sąsiadów do przyłączenia się do uroczystości.

Jeśli dzieci bawią się w domu melodyjnymi dzwonkami, oznacza to, że los będzie sprzyjał rodzinie. Dźwięk przyciąga bogactwo i dobrobyt, oczyszczając przestrzeń.

Gdzie można powiesić dzwonek?

Przy drzwiach wejściowych - odpędza negatywność i złe duchy.

W sypialni - przyciąga miłość i harmonię w relacjach rodzinnych.

W pobliżu okien - chroni przed chorobami.

W kuchni - aby przyciągnąć dobrobyt finansowy.

Co oznacza znalezienie dzwonka?

Dla dziewczyny znalezienie dzwonka oznacza spotkanie bratniej duszy.

Dla faceta oznacza pomyślną przyszłość i spełnienie jego życzeń.

Dla kobiety oznacza zerwanie relacji z mężem.

Dla mężczyzny - sukces finansowy.

Jaki jest znak, jeśli słyszysz dźwięk dzwonka, którego nie ma?

Dla kobiety oznacza to zmiany w życiu osobistym.

Usłyszenie dzwonka po zachodzie słońca oznacza ryzyko wypadku, pożaru lub kradzieży.

Usłyszeć dzwonek rano lub po południu - powiększenie rodziny.

Oznaki, dlaczego słyszysz dzwonek w nocy

Dzwonienie w nocy ma niekorzystne znaczenie. Uważa się, że to złe duchy zsyłają nieszczęścia i choroby.

Przypadkowe uderzenie w dzwon oznacza kłopoty.

Dzwonek uderzony przez wiatr lub przeciąg oznacza problemy finansowe.

Dźwięk dzwonka wydawany przez zwierzę domowe - choroba i wydatki.

Dzwonek nie przestaje bić - możliwe nieszczęścia.

Alternatywna interpretacja

Bicie dzwonów może przepowiadać pogodę: dźwięk dzwonu oznacza dobrą pogodę, tępy dźwięk oznacza deszcz.

Niespodziewane bicie dzwonów może być zwiastunem zbliżającej się śmierci.

Wśród marynarzy dźwięk dzwonów niezwiązany ze służbą był uważany za wiadomość o katastrofie statku.

Przypominamy, że zakazy i przesądy na Ukrainie odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu tożsamości kulturowej kraju. Dlatego UAportal opowiada o najczęstszych przesądach i zakazach, które istnieją w ukraińskim życiu codziennym i rodzinnym.

