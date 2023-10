Projektanci wymienili 4 niedrogie elementy wyposażenia wnętrz, które sprawią, że Twój dom będzie bardziej stylowy i przytulny

Aby uczynić swój dom stylowym i przytulnym, nie trzeba inwestować dużych sum pieniędzy. Wystarczy dopasować do wnętrza kilka elementów.

Półki

Półki nie zawsze są drogie, nawet jeśli są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Mogą jednak służyć jako podstawa do tworzenia wspaniałych kompozycji dekoracyjnych, które nadadzą pomieszczeniu przytulną i domową atmosferę.

Ramki z ulubionymi zdjęciami

Jest to dość niedrogi sposób na dodanie wyjątkowego akcentu do wnętrza. Wybierz swoje ulubione zdjęcia, wydrukuj je w odpowiednim rozmiarze i umieść w pięknych ramkach pasujących do wystroju.

Gipsowe figurki

Często te figurki są zbierane po podróżach lub wyrażają zamiłowanie do sztuki ludowej. Mogą one stanowić bardzo osobisty i interesujący akcent we wnętrzu.

Książki

Drukowane książki dodają romantyzmu do domu i wprowadzają styl do wnętrza. Poza tym, zawsze wyglądają elegancko i mogą nawet zainspirować do czytania.

