Dzieci będą zachwycone: przepis na czekoladowe pierniki z miodem

Pierniki czekoladowe z miodem kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. Dodaje się do nich miód i przyprawy korzenne, dzięki czemu są niezwykle aromatyczne. Przepisem podzielił się portal Shuba.

Składniki:

Mąka pszenna - 250 g

Proszek do pieczenia - 10 g

Kakao w proszku - 20 g

Masło - 100 g

Cukier - 120 g

Miód - 120 g

Jaja kurze - 1 szt

Cynamon mielony - 5 g

Mielony suszony imbir - 5 g

Cukier waniliowy - 10 g

Do glazury:

Białko jaja kurzego - 1 szt

Cukier puder - 150 g

Woda - 50 ml

Sposób przygotowania:

Miękkie masło ubić mikserem z cukrem na puszystą masę. Dodać miód, jajko, cynamon, imbir, cukier waniliowy i ponownie ubić.

Przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao. Wymieszać płynne i suche składniki i zagnieść ciasto. Zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 1 godzinę.

Posyp powierzchnię roboczą mąką i rozwałkuj ciasto na grubość 5 mm. Użyj foremek do wycinania kształtów. Przykryj blachę do pieczenia pergaminem, umieść na niej ciasteczka i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na 6-8 minut.

Lukier: ubić białka mikserem, powoli dodając cukier puder. Pod koniec dodaj ciepłą wodę i ubijaj, aż uzyskasz błyszczącą, jednorodną masę.

