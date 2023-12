Co sprawia, że człowiek starzeje się przedwcześnie: lekarze ostrzegają przed powszechnymi błędami

Starzenie się jest naturalnym procesem, ale istnieją pewne czynniki, które mogą go przyspieszyć, w tym dieta i reżim pielęgnacji skóry.

Według serwisu SheFinds, który zebrał komentarze lekarzy i ekspertów ds. urody znających się na zdrowiu skóry, niektóre typowe błędy, które mogą przyczynić się do przedwczesnego starzenia się skóry, to spożywanie przetworzonej żywności o wysokiej zawartości soli i cukru, pomijanie filtrów przeciwsłonecznych i chodzenie spać w makijażu.

Eksperci podzielili się sześcioma typowymi błędami, które prowadzą do szybszego powstawania zmarszczek i zwiotczenia skóry.

1. Spożywanie przetworzonej żywności

Przetworzona żywność jest zwykle bogata w sód, cukier i niezdrowe tłuszcze. Składniki te mogą przyczyniać się do odwodnienia, co może prowadzić do powstawania zmarszczek.

Zamiast jeść dużo przetworzonej żywności, wybieraj świeże owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Te pokarmy zawierają ważne składniki odżywcze, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej skóry.

2. Ignorowanie ochrony przeciwsłonecznej

Słońce jest największym czynnikiem przyczyniającym się do starzenia się skóry. Promieniowanie ultrafioletowe (UV) może uszkadzać kolagen i elastynę, które są odpowiedzialne za elastyczność skóry.

Aby chronić skórę przed słońcem, należy zawsze stosować filtry przeciwsłoneczne o współczynniku ochrony przeciwsłonecznej (SPF) wynoszącym co najmniej 30. Noś krem przeciwsłoneczny codziennie, nawet przy pochmurnej pogodzie.

3. Spanie z nałożonym makijażem

Makijaż może zatykać pory, co może prowadzić do trądziku i innych problemów skórnych. Kiedy zasypiasz z makijażem, brud, olej i bakterie mogą gromadzić się na skórze, co może przyspieszyć starzenie.

Aby temu zapobiec, zawsze zmywaj makijaż przed pójściem spać. Używaj łagodnego środka oczyszczającego do usuwania makijażu i brudu z twarzy.

4. Palenie

Palenie jest jednym z najgorszych złych nawyków dla zdrowia skóry. Palenie może uszkodzić kolagen i elastynę, co może prowadzić do powstawania zmarszczek.

Rzuć palenie. To najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia i zdrowia swojej skóry.

5. Brak snu

Brak snu może mieć negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia, w tym na zdrowie skóry. Kiedy nie masz wystarczającej ilości snu, twoje ciało produkuje więcej kortyzolu, hormonu, który może przyczyniać się do starzenia się skóry.

Aby uzyskać najlepsze wsparcie dla skóry, staraj się spać od siedmiu do ośmiu godzin każdej nocy.

6. Brak nawilżenia

Woda jest niezbędna dla wszystkich funkcji organizmu, w tym dla zdrowia skóry. Jeśli nie pijesz wystarczającej ilości wody, Twoja skóra może stać się sucha i pomarszczona.

Aby zachować zdrową skórę, należy pić co najmniej osiem szklanek wody dziennie.

Przestrzegając tych prostych wskazówek, możesz zapobiec przedwczesnemu starzeniu się skóry i zachować młody wygląd.

