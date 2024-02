Co należy wiedzieć o tłuszczach, aby być zdrowym

BLOG

Błona każdej komórki naszego ciała składa się z lipidów. Chroni ona wszystkie struktury podtrzymujące życie wewnątrz komórki przed szkodliwymi substancjami. Jeśli błony komórkowe nie funkcjonują prawidłowo, trudno jest minerałom i witaminom dostać się do naszych komórek, nawet jeśli przyjmujemy je dodatkowo w postaci leków, a produkty odpadowe są słabo wydalane.

Dlatego fani diet o ograniczonej zawartości tłuszczu, którzy przyjmują leki "spalające tłuszcz", powinni mieć świadomość, że w ten sposób uniemożliwiają normalne funkcjonowanie swoich komórek i utrzymują je na głodzie witaminowym i mineralnym. A jeśli osiągną pożądany rezultat, będzie to ze szkodą dla zdrowia

Tłuszcze wspierają również zdrowie skóry, oczu i innych tkanek, ponieważ są częścią błon.

W ciałach mężczyzn i kobiet hormony płciowe są syntetyzowane z cholesterolu. Jeśli w diecie brakuje tłuszczu, synteza testosteronu u mężczyzn i estrogenu u kobiet jest zaburzona. Ważne jest, aby spożywać wysokiej jakości tłuszcze i wiedzieć, ile ich potrzebuje każda osoba, biorąc pod uwagę jej parametry fizyczne, zawód i aktywność fizyczną.

W zdrowej diecie odpowiednia ilość tłuszczu powinna wynosić 30% dziennego spożycia kalorii.

Poziom całkowitego tłuszczu, który może być spożywany dziennie przez osobę spożywającą 2000 kalorii, wynosi 70 g. Oczywiście liczba ta może się różnić w zależności od osoby. Na przykład eksperci z FDA (US Food and Drug Administration) twierdzą, że osoba, która spożywa tylko 1500 kalorii dziennie, może potrzebować maksymalnie 50-55 g całkowitego tłuszczu dziennie. W przeciwnym razie wyższa lub niższa ilość tłuszczu w diecie doprowadzi do zaburzeń metabolicznych, sprowokuje wzrost tkanki tłuszczowej i może powodować problemy zdrowotne.